A börtönbe zárt Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus egészségi állapota gyorsan romlik, és „bármelyik percben meghalhat” – közölte a 44 éves ellenzéki aktivista, politikus egyik orvosa. Jaroszlav Asihmin szerint a Navalnij családjától kapott vizsgálati eredmények azt mutatják, a börtönbe zárt politikus káliumszintje vészesen magas. Navalnij kezdetben hátfájásra panaszkodott, és azt mondta, kezdi nem érezni a lábait, ezért azt kérte, hogy saját orvosai megvizsgálhassák, amit az orosz hatóságok megtagadtak, ezért éhségsztrájkba kezdett.

A hír hallatán felmerül kérdés: vajon mennyi ideig bírja az emberi szervezet az éhezést? A válaszokért Zacher Gábor toxikológushoz fordultunk.

Milyen hosszú ideig bírja egy átlagos egészségi állapotú ember az éhségsztrájkot?

Navalnijt Németországban kezelték, miután Oroszországban megmérgezték, de mind a mai napig pontosan nem tudjuk a méreganyagoknak, a novicsokoknak a pontos hatásmechanizmusát, és a terápia is csak egyfajta tüneti terápia volt. Ez egészségügyi szempontból már hátrány a számára. Az amúgy is legyengült szervezet, amikor valaki nem eszik, akkor először a saját izomzatát kezdi el lebontani, hiszen a fehérjét fogja felhasználni tulajdonképpen tápanyagként, és utána a zsírt. Vagyis, mondjuk, egy egészséges ember azért 30-35 napig kibírja étel nélkül.

Ilyenkor mennyit segíthet a megfelelő folyadékfogyasztás?

Kérdés, hogy folyadékkal mennyit tud pótolni. Mondjuk nyomelemeket, hiszen ha csak vizet iszik, abban nem feltétlenül van benne minden az emberi test működése számára fontos tápanyag. De ha izotóniás sportitalokat iszik, amit nem hiszek, akkor az segíthet számára.

Az orvosai szerint rendkívül magas a káliumszintje. Ez jelzi már, hogy sürgős orvosi beavatkozásra van esetleg szüksége?

A magas káliumszint szívritmuszavarokat, hirtelen szívmegállást tud okozni. Elég csak arra gondolni, hogy Amerikában, amikor a méreginjekciót adnak be a halálraítéltnek, az injekció egyik alkotórésze a kálium. De persze az, hogy milyen magas a káliumszintje, ez nem tudhatjuk, hiszen nem láttunk semmilyen laboreredményt erről, csak kiszivárgott információkat hallani. Ezeket lehet szakmailag értékelni, de önmagában véve nem szabad készpénznek venni, mindaddig, amíg erre az ember bizonyítékot nem talál.

Abban az esetben, ha Navalnij az éhségsztrájkot abbahagyja, mennyi idő alatt tud ismét felépülni? Egyáltalán tud-e ezek után a szervezet úgy regenerálódni, hogy ne érje visszafordíthatatlan károsodás?

Alapvetően igen, tud regenerálódni, de ez egy lassú folyamat, hiszen gondoljunk csak abba bele, hogy annak idején, amikor felszabadították a koncentrációs táborokat a második világháború végén, ott hihetetlenül leromlott állapotú embereket találtak. Lassan, fokozatosan táplálva állították őket talpra. Ha ezek az emberek akkor hirtelen nekiálltak volna nagy mennyiségű ételt enni, vagy inni, akkor az olyan megterhelést jelentett volna a szervezetnek, hogy abba akár bele is halhattak volna.

Most ezt tapasztaljuk magunk körül is. A hosszú ideig, géppel lélegeztetett, leromlott általános állapotú betegeknél a felépülés akár hónapig is eltarthat. A beteg leépült izomzatát erősíteni kell, meg kell tanulni esetleg ismételten járni, vagyis ez nagyon hosszú rehabilitációs folyamatot jelenthet.

Emögött ráadásul ott lehetnek azok a pszichés károsodások, amiket az illető elszenvedhet. Egy ilyen szituációban, gondolok itt a koncentrációs tábort megjárt emberekre, akik a táborban töltött heteket, hónapokat, éveket – már ha túlélték –, soha az életük során nem tudták elfelejteni. Hasonló helyzeten mehet keresztül Navalnij is.

Lelkileg vagy fizikailag van-e olyan periódus az éhségsztrájknál, amikor mentálisan már nem bírja, vagy akár emlékezetkiesés léphet fel?

Természetesen lehet ilyen, nem beszélve arról, hogy amellett, hogy ha valaki éhségsztrájkot folytat, más olyan idézőjeles technikákat is lehet alkalmazni vele szemben, amivel az illető pszichés megtörését elő tudják segíteni. Akár úgy, hogy folyamatosan zene szól, vagy úgy, hogy alvásmegvonással nem hagyják aludni. Ebben az esetben a hallucinációk akár már 2-3-4 nap után megjelenhetnek.

Azok a technikák, amivel egy emberből vallomást lehet kicsikarni, vagy a véleményének a megváltoztatására lehet kényszeríteni, azok nagyon széles skálán mozognak. Nem feltétlenül kell arra gondolnunk, hogy két verőlegény folyamatosan püföli őt, mivel a pszichés kínzásnak már sokfelé a mesterfokára jutottak el. Nagyon sok államnak vannak „szakemberei”, akik valakinek a pszichéjét teljes mértékig fel tudják őrölni.

Vagyis egyáltalán nem biztos, hogy cél tud érni, eredményes tud lenni egy éhségsztrájk?

Igen, hogy egyáltalán eljut-e odáig, hogy több napot végig tudjon csinálni az éhségsztrájkból, vagy időközben pszichésen annyira megtörik őt, hogy már hallucinációk gyötrik.

Ebben az esetben tudja egyáltalán jelezni a beteg azt, hogy feladja a sztrájkot, vagy eljuthat odáig, hogy már nincs kapcsolata a külvilággal?

Előfordulhat, hogy a külvilággal való kapcsolata megszűnik, illetve teljes mértékben átalakul, hiszen hallucinál, láthat egy sor olyan dolgot, ami valójában nem is történik meg vele. És ha sötétben tartják, akkor az ébrenléti-alvási ritmusa az hihetetlen módon meg tud változni. Se nappalok, se éjszakák. Vagyis a psziché összezavarására rengeteg módszer van, nem mindig az ököl, a bikacsök, a „körömletépéses” kínzásos módszerek lehetnek azok, amelyekkel meg tudnak törni egy embert.

