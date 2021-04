Ausztrália kivizsgálja a hadseregben történt öngyilkosságokat

Ausztrália miniszterelnöke, Scott Morrison bejelentett egy Királyi Megbízást (Royal Commission - kiemelten fontos nyilvános vizsgálat), mely szerint kivizsgálják minden volt és jelenleg is szolgáló ausztrál katona öngyilkosságát. A vizsgálattal eleget tesz a közvélemény nyomásának, amely a katonaság körében elkövetett öngyilkosságok számának növekvése miatt alakult ki.

Scott Morrison sajtótájékoztatóján elmondta, hogy reméli, a gyászoló családoknak egyfajta gyógyulási folyamattal szolgálhat a vizsgálat – írja az Al-Dzsazíra.

Az ausztrál csapatok több nemzetközi fegyveres konfliktusba is be voltak és be vannak vonva, a többi között Irakban és Afganisztánban.

Az afganisztáni háború kezdete, azaz 2001 óta az ausztrál kormány adatai szerint több mint 500 katona követett el sikeres öngyilkosságot,

ez a statisztika is nagyobb felháborodást váltott ki közvélemény, de még a kormányfő pártján, a Liberális párton belül is. Összehasonlításképpen: az idén 20 éves afganisztáni háború alatt a helyszínen 41 katona vesztette életét fegyveres konfliktusokban.

Ha segítségre van szüksége, hívhatja a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 116-111 lelkisegély-vonalát, az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a 06-80/20-55-20-as számon, a rendőrséget a 107-es vagy 112-es számon, valamint a NANE Egyesületet is a 06-80/505-101-es számon.