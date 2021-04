Április végén nyílnak az első autós (drive thru) oltóközpontok – jelentette be a Digi FM hétfői műsorában a Covid–19 elleni oltáskampányt koordináló román országos bizottság (CNCAV) elnöke, Valeriu Gheorghiţă.

Aki autós oltóközpontban veszi fel a vakcinát, előjegyzés nélkül kapja meg a Pfizer–BioNTech által kifejlesztett védőoltást. Az első ilyen központok Bukarestben és Déván nyílhatnak meg, és napi négyszáz személy körüli lesz a kapacitásuk.

A központba csak gépkocsival lehet menni, de akár taxival is be lehet hajtani. A bejáratnál le kell adni a szűrővizsgálat kérdőívét, amit ajánlott online kitölteni és az erre szolgáló alkalmazásba feltölteni. A beoltottak adatait a helyszínen vezetik be a román országos elektronikus oltási regiszterbe – számol be a Transindex.