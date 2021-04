Szerdán az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Covax programjának keretében megérkezett Észak-Szíriába az első adag vakcinaadomány. A WHO jóvoltából 58 ezer AstraZeneca-vakcinát kap a térség, valamint később az ország más régióiba is fog érkezni vakcina a Covaxon keresztül, írja a The Guardian.

Amint megérkezik a többi vakcina is, készen állunk beoltani a kiemelten fontos csoportjainkat.

– közölte Mahmoud Daher, az egyik vezető tisztségviselő a WHO-nál.