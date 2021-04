Bűnösnek találták George Floyd gyilkosát

Mindegyik vádpontban bűnösnek mondta ki azt esküdtszék Derek Chauvint, azt a volt minneapolisi rendőrt, aki 2020. május 25-ln intézkedés közben végzett egy fekete férfival, George Floyddal. Arról, hogy milyen büntetésre ítélik, a bíróság nyolc hét múlva fog bejelentést tenni.

Derek Chauvint az Egyesült Államokban használt kategóriák szerint másod- és harmadrendbeli gyilkosságban (second-degree unintentional murder, third-degree murder), illetve másodrendbeli emberölés (second-degree manslaughter) elkövetésében találták bűnösnek. A másodrendbeli gyilkosság alatt azt értik, amikor az elkövetőt egyértelműen nem érdekelte, hogy életben fog-e maradni áldozata, de nem gyilkosság volt a célja. A harmadrendbeli gyilkosság (amely három szövetségi államban, Floridában, Minnesotában és Pennsylvaniában létezik) azt jelenti, hogy az elkövető másokat veszélyeztető magatartása vezetett valaki halálához, de nem gyilkosság volt a célja, a másodrendbeli emberölés pedig gondatlanságból elkövetett emberölést jelent,

A 12 tagú, hat fehér és hat fekete esküdtből álló testület kilenc óra gondolkodás után hozta meg a döntést a március 29. óta zajló perben, amelyben összesen 45 tanút hallgattak meg. Kihirdetésekor Derek Chauvin jelen volt a tárgyalóteremben, de néhány pillanattal azután, hogy bűnösnek nyilvánították, már ki is vezették.

Egy folt a nemzet lelkén

A bírósági épület, a minneapolisi Hennepin County Government Center előtt hatalmas tömeg gyűlt össze az esküdtszéki bejelentésre.

Crowds chant outside the Hennepin County Government Center waiting for the verdict in the #DerekChauvinTrial. The court will be open by 4 pm. There will be a lot of emotions no matter what the verdict is. pic.twitter.com/Wc1p3ec8Aa — KaMaria B. (@KamOnCam_) April 20, 2021

Minneapolisban nagy rendőri készültség várta az esküdtszéki bejelentést, a városban most a Nemzeti Gárda háromezer taga is szolgálatot teljesít. Ha a Floyd gyilkosság nem lenne elég, a városban pattanásig feszítette a húrt egy húszéves fekete férfi, Daunte Wright halála miatt, akit április 11-én intézkedés közben szintén rendőr lőtt agyon. De felháborodást keltettek politikusi megnyilvánulások is, például Maxine Waters demokrata kongresszusi képviselőé is, aki egy szombati tüntetésen azt mondta, hogy a tüntetőknek konfrontatívabban kell fellépniük, ha Derek Chauvint nem találják bűnösnekl, Republikánus oldalon emiatt többen is – például Mitch McConnell szenátusi és Kevin McCarthy képviselőházi frakcióvezető – azzal vádolták a politikust, hogy erőszakot szít.

Bár Maxine Waters később helyesbített, mondván, ő csak erőszak nélküli tiltakozásra szólította fel a tüntetőket, a Chauvin-per bírája, Peter Cahill szerint

a demokrata kongresszusi képviselőnő kijelentései akár fellebbezésre is alapot szolgáltathatnak az ügyben.

De feltűnést keltett Joe Biden az amerikai elnök is, aki azt mondta, imádkozik, hogy „a helyes ítélet” szülessen meg.

Ami az első reakciókat illeti, George Floyd bátyja, Philonise Floyd úgy nyilatkozott, ma újra tudunk levegőt venni, Minneapolisban pedig volt, ahol tánccal ünnepelték Derek Chauvin bűnösnek nyilvánítását.

Literal dancing in the streets, Minneapolis pic.twitter.com/A2MK4RLE9C — Lois Beckett (@loisbeckett) April 20, 2021

Politikusi részről az esküdtszéki bejelentést Joe Biden „az igazság felé tett hatalmas előrelépésként” méltatta, hozzáfűzve, hogy a hasonló döntés túlságosan ritka, a rendszerszintű rasszizmus pedig „egy folt a nemzet lelkén”.

Korábban is ismerhették egymást

Derek Chauvin és három másik rendőr 2020 május 25-én este nyolc óra után azzal a gyanúval igazoltatta George Floydot, hogy a fekete férfi hamis bankjeggyel fizetett cigarettáért egy boltban. rendőrök a bolti eladók hívták, amikor a férfi már a kocsijában ült, és elhajtani készült. Kérték, hogy adja vissza a cigarettát, amire nem volt hajlandó. Rendőri felszólításra szállt ki, megbilincselték, Intézkedés közben szólt, hogy koronavírusos és klausztrofóbiás, így nem akar beülni a rendőrautóba. Amikor mégis be akarták ültetni, arccal a föld felé elesett.

A fekete férfit Derek Chauvin és két társa, J. Alexander Kueng és Thomas Lane fogta le, amíg a harmadik rendőr, Tou Thao biztosította, hogy járókelők ne avatkozhassanak be az intézkedésbe. George Floyd halálát fulladás okozta, Derek Chauvin ugyanis 9 percen 29 másodpercen át térdelt a nyakán. A rendőr annak ellenére nem enyhített a szorításon, hogy a fekete férfi többször szólt, nem kap levegőt. Erre hivatkozott egyébként a fekete férfi akkor is, amikor megtagadta, hogy beüljön a rendőrautóba. A nyilvánosságra hozott boncolási jegyzőkönyvből szerint szívbetegségben szenvedett, a szervezetében kábítószert is találtak.

Derek Chauvin ügyvédje, Eric J. Nelson a perben egyébként mindent az utóbbira tett fel, a védelem három órás hétfői záróbeszédében is azzal érvelve, hogy George Floyd a cigarettavásárlás előtt előtt fentanilt és metamfetamint vett be, ami már a bolti eladók szerint is látszott a viselkedésén. Emiatt kellett erőszakot alkalmazni vele szemben, a halálához pedig a koszorúér-betegségével és szívnagyobbodásával párosuló kábítószerfogyasztás vezetett. Erre a vád részéről Jerry M. Blackwell ügyész úgy reagált,

George Floyd nem azért halt meg, mert túl nagy volt a szíve, hanem azért, mert Derek Chauvin szíve volt túl kicsi.

Egyébként előfordulhat, hogy a két férfi már korábban ismerte egymást, egy minneapolisi klub tulajdonosa ugyanis még a gyilkosság után néhány nappal azzal állt elő, hogy a szabadidejében biztonsági őri feladatokat vállaló Derek Chauvin és George Floyd is dolgozott neki az El Nuevo Rodeo nevű helyen. Vállaltak műszakot azonos időpontban is, csak amíg George Floyd a klub előtt állt kidobóként, Derek Chauvin bent vigyázott a rendre.