Felülírja a gyász II. Erzsébet mai születésnapját

A királynő idén tulajdonképpen nem is fogja megünnepelni a születésnapját. Az ok nemcsak a pandémia és az azzal járó korlátozások, hanem az április 23-ig tartó gyászidőszak is. Szűkkörű, visszafogott ünneplésről számolnak be a lapok. A vendégek neve egyelőre nem ismert, de a jelenleg Angliában tartózkodó, és hazautazását elhalasztó Harry herceg bizonyosan a résztvevők listáján szerepel.

Két születésnapja van

II. Erzsébet 1926. április 21-én született. Mint a világon minden halandónak, neki is egyetlen valódi születésnapja van, a nép azonban júniusban is felköszönti őt. Ez az uralkodó hivatalos születésnapja, ami a több évszázados hagyomány szerint egy nyári időszakra eső, választott dátum, díszszemlével, parádéval.

Bár a britek szemében a júniusi felvonulás a fő ünnep, a szigetország nem feledkezik meg az uralkodó valódi, tavaszi születésnapjáról sem. Április 21-én, délben London központjában puskaropogás emlékeztet a nagy napra: 41 lövés a Hyde Parkban, 21 lövés a windsori parkerdőben, valamint 62 lövés a londoni Towerben. Idén azonban a járvány és Fülöp herceg halála miatt elmaradnak díszlövések is.

A szokás, vagyis, hogy az uralkodó születésnapját évente kétszer ünneplik, 1748-ben kezdődött. Az akkori uralkodó, II. György – Erzsébet távoli rokona – novemberben született, az időjárás azonban nem volt alkalmas a nyilvános ünnepségek és színpompás felvonulások lebonyolítására.

Az uralkodó úgy döntött, az éves katonai felvonulás időpontját választja ki a hivatalos születésnapi ünnepség napjának. Az eredeti születésnapon összegyűlt az uralkodócsalád, míg a nyári születésnap amolyan nemzeti ünnepnek számított.

A júniusi ünnepség „Trooping the Colour” néven híresült el, ami magyarul annyit tesz: zászlós díszszemle. Idén június 12-én kerülne sor az eseményre, ám a felvonulás a koronavírus-járványra való tekintettel valószínűleg idén is elmarad, így a királynő 2021-ben magányos születésnap(ok) elé néz.

Ünnepi szokások

Diana hercegnő és II. Erzsébet egykori szakácsa, Darren McGrady korábban elmondta, a királynő születésnapi csokoládétortájának receptje generációk óta öröklődik a családban. A recept 1899 óta szerepel az udvari konyha menüjén, vagyis egészen Viktória királynő uralkodásáig nyúlik vissza. A receptet Viktória szakácsa, Gabriel Tschumi vetette papírra, és feltehetően ő volt az, aki először elkészítette a híres süteményt.

Ám néha kivételes szerencse éri a kevésbé ismert cukrászokat is. 2016-ban, Erzsébet 90. születésnapján Nadiya Hussaint, a Sütimester (The Great British Bake off) című cukrászverseny győztesét érte a megtiszteltetés, hogy elkészítse az ünnepelt tortáját.

A királyi udvar minden évben egy születésnapi fotóval köszönti nemcsak a királynőt, de a legtöbb családtagot is. Idén azonban – a gyászidőszak miatt – erre sem lesz példa. Aki tehát soha nem látott fényképet remél az uralkodóról, az több mint valószínű, hogy csalódni fog.

A Hello! Magazin szerint az uralkodócsalád tagjai szabadnaposak a születésnapjukon. Ez azt jelenti, hogy általában kerülik a megbeszéléseket, a nyilvános eseményeket és az egyéb munkaügyeket.

A Royal Collection Trust, vagyis a királyi gyűjteményt felügyelő jótékonysági szervezet Erzsébet születésnapja alkalmából új porcelánkészletet dobott piacra. Bögrék, csészék, ládikák, sőt még a királynő kedvenc corgi kutyáit mintázó dísztárgyak is megvásárolhatók.

A kézzel készült és festett, részben 22 karátos arannyal bevont porcelántárgyakon a királyi címer is feltűnik, csakúgy, mint a windsori birtokra való utalás és az Egyesült Királyság jelképei (rózsa, lóhere, bogáncs). A virágmintát a királynő kertjében növő rózsák ihlették.

Nem mindennapi ajándékok

A királyi család nem arról híres, hogy felvágjon az egymástól – vagy éppen az alattvalóktól – kapott ajándékokkal, így szinte soha nem tudni, ki mit kap, vagy éppen kitől. Nincs ez másképp II. Erzsébet esetében sem. A Heart szerint a királynő kedvenc ajándéka mindig változik: egyszer egy mosogatókötény, máskor egy tál rakott étel volt a nyerő.

Bár a legtöbb meglepetés titkos, az tudható, hogy a királynő a 18. születésnapjára egy Susan névre hallgató corgit kapott ajándékba az apjától, VI. Györgytől. 1944-ben, felnőtté válásának évében Erzsébet szerepelt a LIFE magazinban is. „Elizabeth is 18” – állt a címlapon.

II. Erzsébet a 90. születésnapjára négy darab kutyás kabátot, egy lovat, egy csomag sót, valamint egy strucctojást is kapott. A szokatlan ajándékok azonban nem az uralkodóhoz, hanem a királyi gyűjteménybe kerülnek.

Vilmos herceg és Katalin hercegné egy korábbi nyilatkozatából azt lehetett leszűrni, hogy a gyerekeik (György és Sarolta) saját kezűleg készítenek valamit a dédnagymamájuknak. Mindegy, hogy mit, a lényeg, hogy valamit mindig „összedobnak” neki.

(Borítókép: II. Erzsébet királynő 2017. június 27-én Londonban. Fotó: Max Mumby / Indigo / Getty Images)