195 milliót keresett egy olasz férfi 15 éven át úgy, hogy egy percet se dolgozott

538 ezer euró (195 millió forint) fizetést vett fel egy olasz férfi 15 éven át úgy, hogy egy percet sem dolgozott. A 66 éves férfi ezt úgy érte el, hogy megzsarolta és megfenyegette a feletteseit és az ő hozzátartozóikat. A szürreális történet egy olasz kórházban történt. Egyébként az ügyészség már vádat emelt a férfi ellen, hivatali visszaélés és csalásért a kórház igazgatóját és hét másik alkalmazottat pedig feljelentett.

Az MTI szerint a munkakerülő férfi 2005-ben került a kórházhoz. A tűzvédelmi osztályra vették fel. Eleinte még be is járt dolgozni, aztán másfél év után valószínűleg megunhatta a légkört, és inkább otthon maradt, nem ment be többet. Míg ő otthon volt, minden hónapban kapta a fizetését. Azért, hogy a főnökei ne indítsanak fegyelmi eljárást a távolléte miatt, megfenyegette őket. Azt nem tudni, mivel. De a férfi elérte, amit akart.

A calabriai Catanzaróban amúgy pár napja zárult le egy másik per egy másik kórház 57 alkalmazottja ellen, akikről a térfigyelő kamerák felvételei alapján kiderült, hogy vagy be sem mentek a munkahelyükre, vagy pedig a bejelentkezés után elhagyták az irodájukat, hogy elintézzék a nagybevásárlást a szupermarketben vagy videopókert játsszanak a közeli bárokban. A vádlottak közül 15-öt, köztük vezető beosztásúakat, felfüggesztettek állásában.