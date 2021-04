Lekapcsolták Slobodan Kascelant, a montenegrói drogbárót

Elfogtak egy drogbárót, Slobodan Kascelant a montenegrói Kotorban szerdára virradóra – közölte Dritan Abazovic montenegrói miniszterelnök-helyettes.

Abazovic az utóbbi tíz évben a szervezett bűnözésre mért legnagyobb csapásként méltatta, hogy őrizetbe vették Kascelant, az úgynevezett Kavac-klán feltételezett vezetőjét.

A kormányfő helyettese nem osztott meg több információt, arra hivatkozva, hogy a rendőrségi művelet még folyamatban van – írja az MTI.

A vijesti.me hírportál hatósági forrásokból úgy tudja, hogy az 58 éves Kascelan mellett őrizetbe vették a drogbáró testőreit és hat másik gyanúsítottat is. A hírportál szerint őket többek között gyilkosságok kitervelésével és végrehajtásával gyanúsítják.

A kölcsönös leszámolások a rivális Kavac- és Skaljari-klánok között (a bűnszervezetek Kotor megyei kistelepülésekről kapták a nevüket) 2014-ben kezdődtek, amikor az egyik banda ellopott másiktól mintegy 200 kilogramm kokaint, és elrejtette a spanyolországi Valenciában, ahol hamarosan elkövették az első gyilkosságokat is. A két klán a Latin-Amerikából kiinduló kokaincsempészet feletti ellenőrzés miatt vetélkedik egymással. A leszámolások később kiterjedtek Szerbiára, majd fokozatosan több másik európai országra, így Boszniára, Görögországra és Olaszországra is. 2018 decemberében lelőttek egy 31 éves férfit Bécs belvárosában is, kísérőjét pedig súlyosan megsebesítették. A két áldozat állítólag a Kavac-klán tagja volt.

A belgrádi Bűnügyi és Korrupciós Jelentéstételi Hálózat (KRIK) nevű jogvédő szervezet szerint a kölcsönös leszámolásokban 2020 májusáig legalább 41 embert gyilkoltak meg.

Kascelan az utóbbi években két merényletet is túlélt. 2019-ben uzsorás szerződések kötésének gyanúja miatt egyszer már őrizetbe is vették, de félmillió euró óvadék ellenében szabadlábra került családja jóvoltából.

A tavaly decemberben hivatalba lépett, Zdravko Krivokapic miniszterelnök vezette jobbközép kormány a bűnözés felszámolását ígérte.

Azt ígértük, hogy Montenegrót nem fogja a maffia uralni, és teljesítjük ezt az ígéretünket

– hangsúlyozta Abazovic.