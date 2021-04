Meghan Markle felhívta Erzsébet királynőt

Meghan Markle és fia, Archie is beszéltek a királynővel Fülöp herceg temetése előtt – árulta el egy bennfentes a People magazinnak. Harry herceg felesége, valamint közös gyermekük ugyan nem utazhatott el Fülöp herceg temetésére, de így is részvétüket nyilvánították a királynő felé.

Archieval együtt beszéltek a királynővel azon a héten

– árulta el a bennfentes a People-nek.

A forrás azt is hozzátette, hogy Harry herceggel – aki elutazott a temetésre, de azóta már vissza is tért Kaliforniába – is minden nap beszéltek egymással és Meghan biztosította őt arról, hogy ő maga és Archie is jól van. A temetési szertartást pedig a televízión keresztül élőben követték.

Harry herceg és Meghan Markle második gyermeke – akiről már azt is lehet tudni, hogy lány lesz – várhatóan idén nyáron fog megszületni.