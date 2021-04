Újabb kölcsönös támadások Szíria és Izrael között

Légvédelmi rendszerek ellen hajtott végre légicsapást Szíriában Izrael, azt követően, hogy egy Szíriából indított rakéta csapódott be csütörtökön kora reggel Izrael déli részén, az ország szigorúan titkos atomreaktorának közelében – közölte az izraeli hadsereg nyomán az MTI.

Az eset, amely évek óta a legsúlyosabb, valószínűleg iráni részvételre utal. Irán, amely csapatokat és megbízottakat tart fenn Szíriában, korábban Izraelt vádolta meg nukleáris létesítményei elleni sorozatos támadásokkal, köztük a natanzi atomlétesítménye elleni április 11-i szabotázzsal, és a történtek után megtorlást helyezett kilátásba.

Az izraeli hadsereg azt közölte, hogy a Szíriából indított rakéta a Negev régióban csapódott be, megszólaltak a légvédelmi szirénák a Dimona nevű település közelében, ahol az izraeli nukleáris létesítmény is található. Arról nem érkezett jelentés, hogy pontosan mit ért találat, de Izrael-szerte robbanásokról számoltak be.

A Haaretz beszámolója szerint az izraeli média hetek óta arról értekezik, hogy Dimona és a vörös-tengeri kikötőváros Eilat térségében megerősítették a légvédelmet arra számítva, hogy Irán által támogatott erők részéről esetlegesen nagy hatótávú rakétatámadás vagy drónos támadás érkezhet.

Egyelőre senki sem vállalta a felelősséget a történtekért. Szombaton ugyanakkor a Kajhan című keményvonalas iráni lap közölt egy véleménycikket Szadollah Zarei iráni elemzőtől, aki szerint a Natanz elleni támadást követően Izrael dimonai létesítményét lehetne célba venni. Érvelését a „szemet szemért” elvre építette írásában. Bár a Kajhan egy kis példányszámú újság, főszerkesztőjét, Hoszein Sariatmadarit a legfelsőbb vezető, Ali Hamenei ajatollah nevezte ki. Sariatmadari korábban a legfelsőbb vezető tanácsadójaként dolgozott.

Zarei korábban megtorló csapásokat követelt Izrael ellen. Tavaly novemberben azt javasolta, hogy Irán mérjen csapást Haifa izraeli kikötővárosra, mert Izrael feltételezhetően részt vett Mohszen Farizade iráni tudós meggyilkolásában, aki évtizedekkel korábban megalapította Irán katonai nukleáris programját. Irán akkor nem hajtott végre megtorló akciót.

Izrael és Irán hosszú ideje súlyosan ellenséges viszonyban van. Izrael azzal vádolja Iránt, hogy atomfegyverek kifejlesztésére törekszik, és ellenzi az Egyesült Államok vezette erőfeszítéseket az Iránnal kötött nemzetközi atomalku felújítására.

Az izraeli kormány szerint az alku nem akadályozza meg Iránt abban, hogy nukleáris fegyverkezési képességet fejlesszen ki. Azt is mondja, hogy az atomalku nem foglalkozik Irán nagy hatótávolságú rakétaprogramjával és azzal sem, hogy Teherán támogatja megbízottait Libanonban, Szíriában és Gázában.

Irán azt állítja, hogy atomprogramja kizárólag békés célokat szolgál. Teherán ugyanakkor megjegyezte, Izraelről széles körben úgy vélik, hogy Dimonában nukleáris fegyverprogrammal rendelkezik. Izrael nem erősítette meg, de nem is cáfolta azokat az állításokat, amelyek szerint atomfegyvere van.