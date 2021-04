Bukarest megnehezítette a húsvétra hazatérők életét

Kellemetlenül érinti a román vendégmunkásokat, de a turistákat is, hogy Bukarest számos országot az úgynevezett sárga zónába sorolt; így Németországot, az Amerikai Egyesült Államokat, Kanadát, Görögországot és Svájcot, Olaszországot, és Franciaországot is. Az ok: a megelőző két hétben a romániainál magasabb volt a koronavírussal újonnan fertőzöttek lakosságarányos száma.

A kéthetes elszigetelés alól azok a „sárga zónából” érkezők mentesülnek,

akik 48 óránál frissebb negatív PCR-tesztet mutatnak fel,

vagy igazolni tudják, hogy – a koronavírus elleni oltás mindkét adagját megkapva vagy a betegségen az utóbbi három hónapban átesve – immunitást szereztek.

Románia lakosságának több mint 85 százaléka ortodox vallású, és idén május 2-án ünnepli Jézus feltámadását. A négynapos ünnepre hagyományosan sok külföldön dolgozó román vendégmunkás látogat haza, illetve ilyenkor a románok előszeretettel kirándulnak a húsvétot szintén most ünneplő balkáni országokba – az MTI .

Márciusban a görög turisztikai miniszter Bukarestbe látogatott, hogy bejelentse: országa már április közepétől megnyitja határait az Európai Unióból érkező turisták előtt. Görögország Romániához hasonló feltételekkel garantálja a karanténmentességet. A román turisták vakációja most megdrágult a negatív PCR-teszt előírása miatt.

Moldova kivételével Románia valamennyi szomszédja a sárga zónához tartozik.