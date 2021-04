Igazi cukiságbomba robbant az Instagramon, amikor Katalin hercegné feltöltött egy fotót az óvodába készülő Lajos hercegről. A legtöbben legalábbis így gondolunk a szóban forgó biciklis képre, de akadnak, akik más jelentést társítanak hozzá.

Egészen pontosan Daniella Esler ausztrál újságírónőről van szó, aki lelkesen követi a brit királyi család életét, időnként bírálva is a família tagjait. Ő úgy véli, Katalin hercegnének nem az volt a célja, hogy megossza fia nagy pillanatát, hanem az, hogy odaszúrjon Harry hercegnek.

Talán az egyik legjobb dolog az, amikor Archiet magam mögé ültetem a biciklin a babaülésbe, és gurulunk egyet. Ez valami olyasmi, amit én nem élhettem át gyerekként

– mondta Harry herceg lassan két hónapja az Oprah Winfrey-nek adott interjúban.

Daniella Esler szerint tehát Kate Middleton a fentebb elhangzottakra reflektált, odaszúrva a sógorának azt, hogy a királyi család egyáltalán nem teremt olyan mérgező közeget, mint amilyenről ő és Meghan Markle beszélnek. Mindez azért is érdekes, mert több olyan fotó is készült, amelyen Harry gyerekként együtt bringázik a családjával. Köztük olyanok is, amelyeken Károly herceg maga mögé ültette őt.

Az elkerülhetetlen következtetés tehát az, hogy a hercegné csípős üzenetet küldhetett a sógorának

– írta a Mercury cikkében Esler.

Ön mit gondol a dologról?