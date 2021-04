Kiutasították Moszkvából az olasz haditengerészeti attasét

Nemkívánatos személynek nyilvánította az orosz külügyminisztérium az olasz katonai attasé helyettesét, a haditengerészeti attasét – írja az MTI.

Curzio Panifici attasé kiutasítását hétfőn közölte a tárca a bekéretett Pasquale Terracciano olasz nagykövettel. A lépést Moszkva ellenintézkedésnek minősítette az olasz hatóságoknak a római orosz katonai attaséval szemben meghozott „barátságtalan" és „indokolatlan" intézkedéseire.

Az olasz haditengerészeti attasénak egy napon belül el kell hagynia Oroszországot.

Március végén kémkedés gyanújával őrizetbe vettek egy orosz katonatisztet és egy olasz fregattkapitányt Olaszországban, mégpedig egy éjjeli találkozón, amikor a kapitány megpróbált bizalmas iratokat eladni orosz vevőjének.

Luigi Di Maio olasz külügyminiszter bejelentette, hogy

azonnali hatállyal kiutasították az orosz nagykövetség két munkatársát, és Olaszország határozott tiltakozásának adott hangot az ügyben.

Korábban Csehország utasított ki több orosz diplomatát és szólította fel szövetségeseit arra, hogy ők is utasítsák ki országukból az ott dolgozó moszkvai diplomatákat, miután Oroszország több cseh diplomatát is kiutasított, valamint felmerült a vád, hogy egy orosz ügynök is részt vehetett.

Litvánia, Lettország, Észtország és Románia is kiutasított egy orosz diplomatát: