Orbán Viktor: Csehország mellett vagyunk

Orbán Viktor Facebook-oldalán tette közzé, hogy online egyeztetett a Visegrádi Négyek (V4) országaival (Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia). A posztban annyit fűzött hozzá a megosztott képekhez, hogy „Csehország mellett állunk", amivel valószínűleg a Csehország és Oroszország között eszkalálódó konfliktusra utalt.

Csehország orosz diplomatákat utasított ki és felszólította szövetségeseit arra, hogy ők is tegyenek így miután Oroszország cseh diplomatákat utasított ki és egy csehországi robbantásban a gyanú szerint egy ügynökük is részt vett. Litvánia, Lettország, Észtország és Románia is kiutasított egy orosz diplomatát.