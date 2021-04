Enyhítettek a maszkviselésre vonatkozó ajánláson Amerikában

Az amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (CDC) enyhítette a maszkviselésre vonatkozó ajánlásait. Többek közt azt írták, hogy azoknak, akiket teljesen immunizáltak, nem kell maszkot viselniük még akkor se, ha kisebb csoportokba összegyűlnek.

„Az utóbbi egy évben rengetegszer mondtuk el az amerikaiaknak, hogy mi mindent nem csinálhatnak. Ma viszont azt fogom ismertetni, hogy mi az, amit megtehetnek azok, akiket már beoltottak” – mondta dr. Rochelle Walensky, a CDC igazgatója.

A járványügyi hatóság szerint kültéren biztonságos lehet maszk nélkül tartózkodni még oltás nélkül is, ha az emberek családjukkal vannak.

Azok pedig, akiket mindkét alkalommal (vagy egydózisú vakcinával egyszer) beoltottak, maszk nélkül is biztonságosan összegyűlhetnek kisebb csoportokba – írták.

Ez akkor is igaz, ha nem biztosak abban, hogy azok, akikkel érintkezésbe kerülnek, szintén be vannak-e oltva. Így például a kültéri vendéglátóhelyeken ők biztonságosan fogyaszthatnak úgy, hogy egyáltalán nem kell maszkot hordaniuk, ellentétben azokkal, akiket még nem oltottak be – véli a járványügyi központ.

A CDC emellett minden más rendezvény tekintetében továbbra is ajánlja a maszkviselést, még azoknak is, akiket már beoltottak.

A járványügyi hatóság új ajánlását a szakértők eltérően fogadták. Egyesek azt kritizálták, hogy a központ inkább csak követi a fejleményeket, mintsem hogy követendő előírásokat fogalmazna meg az emberek részére. Abban azonban egyetértenek a szakértők, hogy a beltéri rendezvényeken jóval nagyobb – egyesek szerint akár húszszoros – az esély a fertőzés átadására, mint kültéren, emiatt valóban indokolt, hogy elsősorban a beltéri rendezvényeken tartanák fenn a maszkviselés kötelezettségét.

Az Egyesült Államokban eddig mintegy 95 millió embert – a felnőtt lakosság 37 százalékát – sikerült teljesen immunizálni az oltással.