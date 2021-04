Harry és Biden koncertre mennek, de nem a Foo Fighters miatt

A Vax Live: The Concert to Reunite the World nevű online koncertet május 8-án, az amerikai keleti parti idő szerint este 8 órakor rendezik (az időeltolódás miatt magyar idő szerint május 9-én hajnal 02.00-kor kezdődik majd az esemény).

A fellépők Jennifer Lopez, J. Balvin, a Foo Fighters, H.E.R. és Eddie Vedder lesznek, az esemény házigazdája pedig Selena Gomez lesz . A koncert célja, hogy növelje az oltásba vetett bizalmat, valamint hogy felhívja a figyelmet arra, hogy az elmaradott országok csak lassan vagy egyáltalán nem jutnak hozzá az oltóanyaghoz.

Az esemény sztárvendégei közt lesz Harry herceg és Meghan Markle, Joe Biden és Jill Biden, valamint Kamala Harris amerikai alelnök is.

Nem Joe Biden lesz az egyetlen politikus a koncerten: rajta kívül Emmanuel Macron francia elnök, Justin Trudeau kanadai miniszterelnök és Andrej Plenković miniszterelnök is részt vesz a rendezvényen. A celebek közül eddig Ben Affleck, Chrissy Teigen, David Letterman, Gayle King, Jimmy Kimmel, Nomzamo Mbatha, Olivia Munn és Sean Penn részvételével lehet számolni.

A koncerttel párhuzamosan egy adománygyűjtést is rendeznek, a befolyó összegekből azokat az egészségügyi dolgozóit tervezik beoltatni világszerte, akik még nem kapták meg az oltást.

A koncertet – többek közt – a szervezők, a Global Citizen YouTube-csatornáján fogják közvetíteni.