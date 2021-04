A feminista külpolitika képviselője, Ann Linde látogatott Magyarországra. Szijjártó Péterrel tartott közös sajtótájékoztatójuk kissé fagyos hangulatú volt, a jogállamiság és az abortuszkérdés is szóba került.

Több helyi civil szervezettel, NGO-val is találkozik ma délután Budapesten Svédország külügyminisztere. Ann Linde erről a Külgazdasági és Külügyminisztériumban, Szijjártó Péter tárcavezetővel közösen tartott sajtótájékoztatón beszélt. Újságírói kérdésre a svéd külügyminiszter elmondta: a szexuális és reproduktív jogok, valamint a jogállamisági kérdések lesznek a találkozók kiemelt témái.

Az abortuszt és feltehetően a gendertémákat is érintő találkozókról több részletet nem árult el, arról ugyanakkor beszámolt, hogy ezekben a megosztó témákban Szijjártó Péterrel is egyeztettek. Mint fogalmazott, rendkívül fontos, hogy Svédország és Magyarország nyitott párbeszédet tudjon folytatni annak érdekében, hogy képesek legyenek együttműködni olyan kérdésekben is, melyekben egyébként nem értenek egyet.

A két ország között élénk gazdasági kapcsolat épült ki. A sajtóeseményen Szijjártó Péter például arról számolt be, hogy svéd vállalatok mintegy 15 ezer magyar embernek adnak munkát, s beruházásaik bővülő léptékben innovációt, magasabb hozzáadott értéket hoznak Magyarországra.

A két ország politikai kapcsolata azonban nem rózsás, erre utal például, hogy svéd külügyminiszter legutoljára kilenc évvel ezelőtt járt Magyarországon.

Ann Linde például korábban kiállt a CEU mellett, egy 2017-es fórumon az Európai Uniót a magyar kormány elleni, szigorúbb fellépésre sürgette. 2021-ben Svédország az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) elnöke, a skandináv tagállam a jogállamiság hangsúlyozására hívná fel a figyelmet.

Hangsúlyt fektetünk a Demokrácia megerősítése (Drive for Democracy) kormányprogramra, illetve folytatjuk feminista külpolitikánkat és a szervezett bűnözés elleni fellépést

– fogalmazott az EBESZ-elnökséggel kapcsolatos teendőkről Ann Linde idén februárban. 2019-ben diplomáciai fiaskóhoz vezetett a svéd kormány Magyarországot bíráló politikája. Akkor Annika Strandhäll, svéd szociális ügyekért felelős miniszter a Twitteren értekezett arról, hogy riasztó dolgok történnek Magyarországon. „Most azt akarja Orbán, hogy több igazi magyar gyermek szülessen. A politika bűzlik a '30-as évektől, és jobboldali populistaként ködösíteni kell, hogy ez a fajta politika milyen következményekkel jár arra az önállóságra nézve, amiért a nők küzdöttek” – fogalmazott akkor Strandhäll, válaszul Szijjártó Péter bekérette a svéd nagykövetet. A magyar külügyminiszter az ügy kapcsán így fogalmazott: Szijjártó azt is hozzátette: „a svéd és a magyar kormány hozzáállása ellentétes. Magyarország a családokra költi a pénzt, Svédország pedig a migránsokra”.