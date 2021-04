Több mint kétmillió Pfizer vakcina érkezik Szlovákiába

A szlovák egészségügyi minisztérium májustól Pfizer/BioNTech vakcinával oltaná a krónikus betegeket. Az Új Szó érdeklődésére a tárca megerősítette: a második negyedévre 2,2 millió adag Pfizer áll Szlovákia rendelkezésére, nagyobb szállítmány érkezik már a héten is várható. Zuzana Eliášová, az egészségügyi tárca szóvivője hangsúlyozta: továbbra is a veszélyeztetett csoportok oltásának felgyorsítása a cél:

Tény, hogy jelenleg 100 ezer idős ember van a váróteremben, akik a Pfizer és Moderna oltóanyagára várnak. Az idősek oltása a prioritásunk, veszélyeztetett kategóriába tartoznak, ezért védeni kell őket. Minden az egyes vakcinák szállítmányain múlik, ha ezek száma ezt lehetővé teszi, a tárca nyitott a vitára az oltóanyag szabad kiválasztását illetően.

A 70 év felettieket ezentúl a krónikus betegek követik a sorrendben, a regisztráció után ők kapnak leggyorsabban időpontot. Jelenleg AstraZeneca-vakcinát adnak be azoknak is, akik egészségügyi gondokkal küszködnek, a Pfizer és Moderna kizárólag a 60 évnél idősebb emberek számára engedélyezett. A minisztérium szerint ez májustól megváltozik, AstraZeneca helyett Pfizert vagy Modernát kapnak az idősek és a betegek is.

A minisztérium a múlt héten jelentette be, egy kampányban, hogy vakcinához juthatnak azok, akik egy 70 évnél idősebb embert kísérnek el oltásra, tegnap már csillapítani kellett a kedélyeket. A rendelet, amely a kísérő személyek beoltását is lehetővé tenné, ugyanis még nem lépett hatályba, s a tárca tapasztalatai szerint máris több oltóközpontban követelték az időseket kísérő személyek a vakcina beadását.

A minisztérium kampányfogása nagy visszhangot váltott ki a közösségi médiában. Különböző hirdetések jelentek meg „szabad nagyit keresek” címmel.

A változásokat tartalmazó rendelet feltehetően május elsején lép érvénybe, áprilisban tehát felesleges kérvényezni a kíséretért járó oltást.

Közben Richard Kollár matematikus bírálta a pozsonyi kormány oltási stratégiáját; úgy véli: a körzeti orvosokat is be kellene vonni a vakcina beadásába.