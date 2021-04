Több mint 10 ezer oxigénkoncentrátort küld Kína a légzési nehézséggel küzdő koronavírus-fertőzöttek kezeléséhez a kapacitáshiánnyal küzdő Indiának – írja az MTI.

A The Paper című helyi napilap szerint Peking 800 készüléket küldött hétfőn Indiának, egy héten belül pedig további 10 ezret küld majd. Vang Hsziao-csien, Kína indiai nagykövetségének szóvivője elmondta: Kína abban segít Indiának, hogy hozzájuthasson a járvány elleni küzdelemhez szükséges felszereléshez. Az oxigénkoncentrátor többnyire a levegőből szűri ki a többi összetevőt, s így nagyobb oxigénkoncentrációjú gázt juttat a légzéssel küszködő pácienseknek.

A lépés azért is figyelemre méltó, mert a Kína és India közötti, egyébként is konfliktusoktól terhelt kapcsolatok az elmúlt időkben tovább romlottak.

Eközben az Egyesült Államok is bejelentette, hogy oxigénkoncentrátorokkal, valamint a vakcina- és gyógyszergyártáshoz szükséges nyersanyagokkal segítik meg Indiát. A döntést azt követően közölték, hogy Joe Biden amerikai és Narendi Modi indai elnök hétfőn telefonon egyeztetett egymással.

Tarik Jasarevic, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szóvivője eközben kedden jelentette be, hogy a szervezet ugyancsak felszereléseket, készleteket küld Indiába, köztük 4000 oxigénkoncentrátort is.

A szóvivő arról is beszélt, hogy az Egészségügyi Világszervezet szerint a tömeges összejövetelek, a vírus fertőzőbb variánsai és az alacsony fokú átoltottság miatt terjed gyorsan a vírus Indiában. A kialakult válságot az is súlyosbítja, hogy sokan szükségtelenül mennek kórházba enyhe tünetekkel: Jasarevic szerint valójában a fertőzöttek kevesebb mint 15 százaléka szorul kórházi kezelésre, és még kevesebb oxigénellátásra.

Az 1,35 milliárd lakosú Indiában keddre 323 144 újabb koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, ezzel együtt immár 17,6 millió fertőzöttet jegyeztek fel az országban a járvány kezdete óta. Ez volt az egymást követő hatodik nap, hogy 300 ezernél is több fertőzöttet regisztráltak az országban, igaz, mintegy 30 ezerrel kevesebb volt az előző napihoz képest. Indiában a legutóbbi adatok szerint 197 894 ember vesztette életét a fertőzés következtében.