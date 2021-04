Összeomlott Zimbabwe egészségügyi rendszere a koronavírus-járvány miatt – írja az al-Dzsazíra. Az ágazat már évtizedek óta alulfinanszírozott, ennek a következményei pedig most, a járvány közepén mutatkoznak meg igazán.

Már több kórházban is be kellett zárni bizonyos részlegeket, többek közt a rákos betegeket sem tudják már ellátni. Az egyik érintett arról számolt be, hogy csupán fájdalomcsillapítókat, élelmiszert illetve napkrémet tudtak neki adni a bőrrákjára.

A magánkórházak ugyan még működnek, de már ezekben is korlátozott a helyek száma, ráadásul a kezelést az emberek többsége nem tudja megfizetni. Mindeközben az utazási korlátozások miatt most már külföldre, még csak a közeli Dél-Afrikai Köztársaságba sem tudnak elutazni az emberek kezelésre.