Egyre többen követelik Narendra Modi miniszterelnök lemondását Indiában. Kritikusok szerint a koronavírus második hullámát páratlanul megszenvedő dél-ázsiai országban a kormány számos hibát vétett: a sikeres védekezés a döntéshozók fejébe szállt, és zöld utat adtak a világ legnagyobb hindu zarándoklatának is.

A tragikus hírek tükrében talán különösen hangzik, de India a világ legvonzóbb egészségturisztikai célállomása. Leginkább a környező országokból, illetve Afrikából érkeznek gyógyászati céllal a dél-ázsiai országba, Indiában ugyanis nemcsak a szakellátás megfizethető, de az orvosok jelentős része nyugati egyetemeken tanult, valamint kéznél van a csúcstechnológia is. India gyógyszeriparára is büszke, itt van a világ második legnagyobb gyártási kapacitás a világon, saját koronavírus elleni vakcinát is kifejlesztettek.

Jogosan merül fel a kérdés, hogyan szabadulhatott el a vírus ennyire a dél-ázsiai országban. Naponta átlagosan 2000 ember hal bele a betegségbe, április 26-a óta több mint 350 ezer esetet regisztráltak. Egyes szakértők szerint május közepére naponta egymillió új esetszám lesz, ami már nem csak Indiában okoz majd gondot.

Ekkora leterheltség esetén nemcsak az ázsiai országban omlik majd össze az egészségügyi rendszer, de az egész világon újabb járványhullámokat, lezárásokat okozhat.

Helyi tudósítások máris apokaliptikus állapotokról számolnak be. A The Caravan indiai magazin riportja szerint a gyógyszertárak és a krematórium előtt is végeláthatatlan sorok kígyóznak, meggyötört családtagok tömegei próbálják menteni, vagy épp eltemetni hozzátartozóikat.

Hiába ugyanis az orvostudás, vagy a fejlett gyógyszeripar, ha a kormány elbízza magát, és a járványból politikai, etnikai kérdés lesz.

Legalábbis ezzel vádolják Narendra Modi indiai miniszterelnököt politikai ellenfelei, miközben a lakosság egyre nagyobb része politikai felelősségre vonást sürget. Kisebb médiafiaskót okozott, hogy csütörtökön a Facebook letiltotta a Modi lemondását követelő posztokat. A vállalat szerint a #ResignModi bejegyzések sértették a közösségi szabályokat, később azonban feloldották a tartalomkorlátozást.

A Foreign Affairs összeszedte a Modi-kormány hibás döntéseit, a lajstrom meglehetősen hosszú lett. Mindenekelőtt a korábbi járványkezelési sikerek vezettek a pusztító második hullámhoz: tavaly szeptemberben ugyanis India az elsők között fékezte meg a vírus terjedését, ami hibás következtetésekhez vezetett. A cikk szerint általánossá vált az a nézet, hogy Európa és az Egyesült Államok elöregedő társadalmát jobban sújtja a járvány, míg az indiaik állják a sarat. A kijárási korlátozások jelentősen enyhültek, az északi tartományokban elindult az esküvőszezon. A kormányközeli média is diadalittasan hirdette, hogy Indiának sikerült, ami sok nemzetnek nem: gyorsan és eredményesen túlesett a járványon.

Lehet, hogy a vírus korábbi variánsaival szemben ellenállóbb volt a lakosság, az indiai mutáns azonban sajnos keményebbnek bizonyult. Állítólag erre a szakértők időben figyelmeztettek, amit a kritikusok szerint a kormány nem vett elég komolyan. A döntéshozatalt támogató járványügyi munkacsoport egyszer sem ült össze február és április között, miközben még az egészségügyi miniszter is maszk nélkül mutatkozott.

A kormány zöld utat adott a Kumbh mela hindu zarándoklatnak, ilyenkor több millió hívő gyűlik össze a Gangesz folyó partján.

Az összejövetel különösen visszás volt azt követően, hogy a kormány tavaly márciusban egy muszlim ünnepet okolt az első hullám terjedéséért. Ráadásul idén több államban is választásokat tartanak, ahol a Foreign Affairs cikke szerint zavartalanul zajlott a kampány.

Az indiai kormány tájékoztatása szerint kézben tartják a helyzetet, s az egészségügyi rendszer helyzetéről készült beszámolók túlzottan rossz képet festenek. Kérdéses, hogy az április 19-én bevezetett, újabb lezárások meglátszódnak-e a járványügyi statisztikákban, a nemzetközi közösség mindenesetre látványosan tart az indiai mutáns globális robbanásától. Legalább tizenöt ország, közöttük az Egyesült Államok, Kína, Oroszország, Ausztrália és több uniós tagállam küld ellátmányt Indiának. Bonyolítja a helyzetet, hogy a dél-ázsiai ország, a korábbi természeti katasztrófákhoz hasonlóan, elutasította a segítségnyújtást, így az adományok többsége civil szervezeteken keresztül érkezik meg.

