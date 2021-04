Mindenki azt akarja, hogy szabadon utazhassanak a keleti vakcinákkal beoltottak

Az Európai Parlament többsége egyetértett abban, hogy a „digitális zöldigazolvány” helyett „Covid19-igazolványnak” nevezett okmány legfeljebb egy évig maradhat érvényben.

Az Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartó Irodája által kiküldött tájékoztató közlemény szerint a digitálisan vagy papírformátumban kiállítható igazolványnak tanúsítania kellene, hogy

tulajdonosát beoltották a koronavírus ellen,

vagy hogy friss negatív teszteredménnyel rendelkezik,

illetve már átesett koronavírus-fertőzésen.

A Covid19-igazolványok azonban nem működnek majd útiokmányként, és birtoklásuk nem válhat a szabad mozgáshoz fűződő jog gyakorlásának előfeltételévé.

Az uniós polgárokra vonatkozó jogszabályjavaslatot 540 szavazattal, 119 ellenszavazat és 31 tartózkodás mellett, a nem uniós tagállamok állampolgáraira vonatkozó jogszabályjavaslatot pedig 540 szavazattal, 80 ellenszavazat és 70 tartózkodás mellett hagyták jóvá.

Az EP Magyarországi Kapcsolattartó Irodája közleményében arra is emlékeztet, hogy a tagállamoknak abban az esetben kell elfogadniuk más tagállam által kiállított oltási igazolást, ha az oltóanyagot az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) már engedélyezte. Jelenleg ilyen

a Pfizer-BioNTech,

a Moderna,

az AstraZeneca

és a Janssen oltóanyaga.

Azt minden tagállam maga döntheti el, hogy olyan oltóanyaggal elvégzett oltásról szóló igazolást is elfogad-e, amely legalább az Egészségügyi Világszervezet (WHO) veszélyhelyzeti alkalmazási engedélyt kapott oltóanyagokat tartalmazó listáján szerepel.

A WHO szakértői csoportjai az orosz Szputnyik V és a kínai Sinpoharm miatt már folyamatosan konzultálnak.

Az Európai Parlament szavazása az uniós koronavírus-igazolványokkal kapcsolatban szerdán zajlott, az eredményeket pedig csütörtökön reggel jelentették be. A labda az Európai Tanácsnál is pattog. Az uniós intézmények célja, hogy a nyári turistaszezon kezdete előtt megállapodásra jussanak a jogszabály végső formájáról.

Mindenki egyet akar, csak másképp

Magyar szempontból a szavazás érdekesen alakult, ugyanis a Fidesz és a KDNP mellett a Momentum sem támogatta a javaslatot.

Donáth Anna, a Momentum európai parlamenti képviselője az Európai Parlament szerdai ülésén arra hívta fel a figyelmet, hogy az uniós szabályozás a jelenlegi formájában hibás, hiszen

alkalmas annak a több mint egymillió magyar állampolgárnak a hátrányos megkülönböztetésére, akik keleti védőoltást kaptak.

Szerdai bejegyzésében az EP-képviselő úgy fogalmazott:

Az általunk elutasított rendelkezés az, hogy a védőoltások szempontjából ez a javaslat csak az Európai Gyógyszerügynökség által jóváhagyott vakcinával beoltottak számára törli el automatikusan uniós szinten az utazási korlátozásokat. A többi vakcina, így például a Sputnik V és a Sinopharm tekintetében ennek eldöntését a tagállamokra bízná, akik dönthetnek úgy, hogy eltörlik azokat, de dönthetnek úgy is, hogy fenn tartják őket.

Donáth Anna emlékeztetett rá, hogy a tagállamok képviselőit tartalmazó Európai Tanács még módosíthat ezen a hibás elképzelésen. „A kormány addig, amíg nem változik meg az EU szabályozási javaslata, ajánlja fel az ingyenes tesztelést azoknak az utazni szándékozó magyaroknak, akik elfogadták a keleti védőoltások valamelyikét” – tette hozzá a Momentum európai parlamenti képviselője.

Hidvéghi Balázs európai parlamenti képviselő szintén felszólalt az Európai Parlament szerdai vitájában, szerinte „Brüsszelben fordítva ülnek a lovon”, mert miközben hosszas viták folynak egy majdani vakcinaigazolványról, addig még elég oltóanyag sincs.

Először talán szembe kellene nézni a valósággal: amíg az Unió kizárólag nyugati vakcinát hajlandó engedélyezni, időt és életeket veszít

– tette hozzá a Facebook-oldalán.

A Momentum álláspontjától egyébként nem volt elragadtatva. „Micsoda végtelen képmutatás Donáth Annától!” – fogalmazott Hidvéghi Balázs, aki szerint Donáth Anna „a baloldali kórus tagjaként hónapok óta úgy próbálja meg lebeszélni a magyarokat a keleti vakcinákról, hogy az ember nem hisz a fülének”.

Bejegyzésében a momentumos képviselők szavazatát úgy kommentálta: „Egy harmatgyenge próbálkozás, hogy az eddigi szégyentelen oltásellenes hergelését takargassa.”

A Demokratikus Koalíció tartózkodott, Rónai Sándor európai parlamenti képviselő az Indexnek azt írta: beigazolódott pártja féleleme, amiről már hónapok óta beszélnek.

A DK szerint

most tisztán látszik, hogy Orbánék dacból, érdekből, ocsmány módon több százezer magyart vertek át, hitegették őket, hogy a portyázóik által összehordott keleti vakcinák pontosan ugyanannyit érnek az Unióban, mint az EU-s hatóság által engedélyezettek.

Az ellenzéki párt nem azért nem szavazta meg az uniós javaslatot, mert nem értenek egyet a koronavírus-igazolványok bevezetésével, hanem azért, mert nem akarják ellehetetleníteni annak a több százezer magyarnak a szabad mozgását, „akiket az Orbán-kormány becsapott és hitvány módon rászedett”.

A szocialista Ujhelyi István európai parlamenti képviselő bár igennel szavazott, a közösségi oldalán hozzátette:

Mindegyik olyan módosító-indítványt megszavaztam, amely lehetővé tette volna, hogy a pusztán tagállami hatóságok által engedélyezett oltóanyagok is automatikusan elfogadottak legyenek az igazolványban; ezek végül nem kaptak többséget.

Ugyanakkor azt is írta, nem kérdés, hogy egy, a mostanihoz hasonló világjárvány kezeléséhez szükség van egy olyan egységes és jól koordinált igazolvány-rendszerre, amely garantálja az európaiak egészségét és biztonságát, valamint megnyitja a belső határokat, lehetővé téve ezzel újra a szabad/szabadabb mozgást.

Ez nem csupán a turizmus gazdaságilag is életbevágó újraindítása, de például a nemzetközi kereskedelemben dolgozók, az ingázók vagy épp a külföldön tanulók problémamentes közlekedése miatt is elengedhetetlenül fontos

– fogalmazott Ujhelyi István.

Azt továbbra is fenntartja, hogy egyetlen módon lehetne megnyugtatóan rendezni a helyzetet: ha az orosz és a kínai oltóanyag-gyártók vállalnák az EMA soron kívüli vizsgálatát és engedélyeztetési folyamatát.

Hidvéghi Balázs azt vetette Ujhelyi István szemére, hogy nem adott be egyetlen módosító indítványt sem, nem szólalt fel a vitában, „majd homlokegyenest a magyarok érdeke ellen szavazott”.

Facebook-bejegyzésében az Indexet is megemlítette, és azt írta, hogy a szocialista politikus egy

hazug közleménnyel elrohant mentegetőzni az Indexhez, hogy szánalmas mondandójával leplezze azt, hogy végül megszavazta az EP szövegét.

A jobbikos Gyöngyösi Márton szintén igennel szavazott az uniós javaslatra, és támogatta a koronavírus-igazolványt, az Index érdeklődésére a párt közölte: kizárólag egységes európai fellépéssel lehet a válságot leküzdeni, az európai polgároknak visszaadni a mozgás szabadságát és megmenteni a turisztikai iparágat.

„Tekintettel arra, hogy a vírus leküzdésének egyetlen valódi és hatékony módja az oltás, az oltakozási hajlandóság növelésére pedig a független szakmai szervezetekbe vetett bizalom, ezért hangsúlyoztuk folyamatosan, hogy Magyarországon is kizárólag az Európai Gyógyszerügynökség által vizsgált és jóváhagyott vakcinákkal kellene oltani. Ez lett volna a legtisztább út, amelyről az Orbán kormány letért akkor, amikor keleti vakcinákat is engedélyezett”

– olvasható a párt által küldött közleményben.

A Jobbiknak azonban meggyőződése, hogy a kínai és orosz gyártók vakcinái is megkapják hamarosan az ENSZ egészségügyi szervezetének, a WHO-nak az engedélyét, az európai államok többsége pedig nem fog diszkriminálni az EMA és a WHO engedélye, keleti és nyugati vakcinák között.

A párt szerint is az jelentené a megoldást a bizonytalanságra, ha az orosz és kínai gyártók beadnák az EMA-nak engedélyeztetésre az oltóanyagukat.

Bár az LMP-nek nincs európai parlamenti képviselője, de a zöldpárt álláspontjára is kíváncsiak voltunk. Az LMP az Indexnek azt írta: minden vakcina jobb, mint a betegség, minden vakcina ad védettséget, éppen ezért szerintük diszkriminatív lenne egy olyan szabályozás, ami alapján emberek azért nem utazhatnának be más országokba, mert orosz vagy kínai vakcinát kaptak.

Azt is hozzátették, hogy az emberek nem választhattak az oltóanyagok közül, nem az ő döntésük, hogy mi alapján kaptak ilyen, vagy olyan vakcinát. Az LMP továbbá azt javasolja: ingyenessé kell tenni a teszteket a megelőzés érdekében, illetve azért is, hogy azok is utazhassanak, akiket valamilyen ok miatt nem lehetett beoltani.

(Borítókép: Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke beszél az Európai Parlament plenáris ülésének első napján az EP brüsszeli üléstermében a koronavírus-járvány idején 2021. április 26-án. Fotó: Olivier Hoslet / MTI / EPA)