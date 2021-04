Erős állam, ingyen pénz Joe Biden programjában

Unalmas, de radikális – így jellemezte egy republikánus szenátor Joe Biden amerikai elnök, Kongresszus előtt elmondott beszédét. Biden száz napja vezeti az Egyesült Államokat, az elmúlt hónapban egyre ambiciózusabb gazdaságélénkítő program részleteiről számolt be. Szerdai beszédében már egy jóléti állam programját vázolta fel, ami kivágta a republikánusok és a tőkések haragját. A Fox Newstól a Wall Street Journalig záporoztak a kritikák.

Az elnökválasztási kampány során Joe Bident sokszor támadták azzal, hogy a 78 éves politikus valójában a Demokrata Párt fiatal, radikális szárnyának bábjaként szolgál. Ez a kritika aztán kikopott a köztudatból, hiszen beiktatása óta a demokrata elnök inkább centrista politikát képviselt, azt is az átlagosnál komótosabban adta elő. Első száz napja alatt csak hét törvényt látott el kézjegyével, miközben a rekordtartó Franklin D. Roosevelt ugyanennyi idő alatt, hetvenhat jogszabályt jegyzett.

Most azonban kiderült, hogy Biden mégsem áll olyan távol a New Deal programot egykor megálmodó demokrata elődjétől. Ahogyan Roosevelt az 1930-as években is erős központi intézkedésekkel vezette ki az amerikai gazdaságot a recesszióból, Biden hasonló tervet eszelt ki a járvány utáni Egyesült Államok helyreállítására. Erről legutóbb szerdán, elnökségének századik napján beszélt Biden. A gazdaságot újraindító csomag három elemből épül fel:

Az Amerikai Helyreállítási Terv: A törvényhozás által márciusban megszavazott csomag a hivatalából távozó Trump elnök tavalyi politikájának a kiegészítése. Ennek lényege, hogy az anyagi támogatás javát Washington a háztartásoknak juttatta el. A Biden-adminisztráció ezt bővíti további, egyszeri támogatásokkal, de a kormány ide sorolja az amerikai vakcinaprogramot, illetve egy kis- és középvállalatokat támogatását célzó gazdasági csomagot is. Ez mintegy 1.9 ezer milliárd dollárt vesz el a központi költségvetésből.

Az Amerikai Munkahelyteremtési Terv: Ez valójában egy masszív állami infrastruktúrális beruházási programot takar. Az Egyesült Államok híd- és úthálózatát, vasúti infrastruktúrját, az elektromos és internetösszeköttetést is fejlesztené a Biden-kormány. Ezt egészítenék ki a lakhatási adókedvezmények, a megújuló energiaforrások felhasználásának támogatása, de iskolákat, szociális intézményeket is ebből a csomagból fejlesztene a kormány. Ennek keretösszege 2.3 ezer milliárd dollár.

Az Amerikai Család Terv: Ezt az ösztönzőcsomagot mutatta be Biden szerdai beszédében, egyben ez tartalmazza az európai jóléti államokra emlékeztető, progresszív elképzeléseket. A rászorulók, bevándorlók támogatását, a kedvezményes oktatást, illetve a női egyenjogúságot is ebből a forrásból támogatná a kormány. Szintén ebből finanszíroznák a család- és egészségügyi támogatást. Erre mintegy 1.8 ezer milliárd dollárt fordítana a kormány.

Biden tehát összesen mintegy 6 ezer milliárd dollárt költene, az összeg először a republikánusoknál vágta ki a biztosítékot.

A terv felszínre hozta az amerikai bal- és jobboldal közötti klasszikus, értékelvi konfliktust: míg a demokraták hajlamosak az európai jellegű, magas adókkal, a javak központi újraosztásával dolgozó erős központi kormányzásra, a republikánusok erről hallani sem akarnak. Az amerikai jobboldal hagyományosan individualista és szabadelvű, vagyis a döntéseket a központi kormány helyett a helyi szintekre bíznák. Ezzel együtt az amerikai jobboldal a magas adókat is elutasítja.

Márpedig a 6 ezer milliárd dollár előteremtéséhez magas adókat kell kivetni, Biden pedig az amerikai szupergazdagokat célozta meg. Szerdai beszédében persze igyekezett óvatosan fogalmazni, mint mondta:

Senkit nem akarok megbüntetni. De nem vagyok hajlandó az amerikai középosztályra több adót kivetni. Már így is eleget fizetnek

– mondta az elnök. A republikánusok szerint azonban Biden az Egyesült Államok alapértékeit hazudtolja meg. Texas állam republikánus szenátora, Ted Cruz például úgy fogalmazott, hogy Biden beszéde „unalmas, de radikális volt″. Hasonlóképp fogalmazott Chris Christie, New Jersey korábbi kormányzója szerint

Biden olyan, mint a 15 éves gyerek, akinek limit nélküli hitelkártyát adtak a kezébe.

Természetesen az amerikai jobboldali média sem kímélte a demokrata elnököt. A Fox News egyik műsorvezetője, Larry Kudlow például a Függetlenségi nyilatkozatból idézett, miután beszéde során Biden több alkalommal is egy lapon emlegette az amerikai népet és a kormányt – márpedig a dokumentum rögzíti a kormánnyal szemben, a nép elsőbbségét. A jobboldali műsorvezető szerint a most felvázolt stratégia bukásra van ítélve, mivel szembemegy azzal a huszonöt éve követett politikával, mely szerint a szociális támogatás munkához kötött, ingyen pénz tehát az Egyesült Államokban senkinek sem jár. Miközben pedig – véli Kudlow – az elnök szociális politikája tönkreteszi a munka értékét, a vállalakozások és az egyének helyett az államot akarja a gazdaság, a kereskedelem középpontjába állítani. A műsorvezető szerint ráadásul nincs is szükség gazdaságélénkítő csomagra, hiszen – részben Trump korábbai döntéseinek köszönhetően – az Egyesült Államok kifejezetten jó formában van. A járványt sikerült maguk mögött hagyniuk, a növekedés 6.4 százalékon van.

A viszonylag nyugodt, első száz nap után tehát Binden felvette a kesztyűt. Méregdrága gazdaságélénkítő programjával ráadásul nem csak a republikánus ellenfeleit, de az amerikai gazdaság nagyjátékosait is felbőszítette. Erre utal, hogy vezércikkében a Wall Street Journal sem értékelte túlzottan Biden beszédét, a New York-i napilap ráadásul nem a szupergazdagok, hanem a középosztály nevében írt.

Sorra érkeznek a Biden-adminisztráció progresszív dobásai, legutóbb szerdán, az 1.8 milliárdos Amerikai Család Tervet mutatták be. Pontosabb azonban, ha a középosztály és az állam összefonásának hívjuk a tervet, méghozzá a bölcsőtől a sírig

– fogalmazott a vezércikk. A Wall Street Journal ugyanis utánanézett Biden állításának, szerintük a szupergazdagokra kivetett különadó messze nem lesz elegendő a gazdaságélénkítőcsomag kifizetéséhez. Az összeg visszafizetése évtizedekig eltarthat, addig pedig a magas adók és azok állami visszaosztása tartós függőséget alakítanak ki a középosztály és a kormány között. A New York-i napilap szerint Biden tervének lényege az, hogy a kölcsönös függőség kialakításával hosszú távon biztosítsa a Demorkata Párt helyét a Fehér Házban.

(Borítókép: Joe Biden amerikai elnök beszédet mond a Kongresszus előtt, mögötte Kamala Harris (b) alelnök és Nancy Pelosi (j) az Egyesült Államok Képviselőházának elnöke 2021. április 28-án, Washingtonban. Fotó: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images / AFP)