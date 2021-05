31 891 új fertőzöttet regisztráltak szombaton Törökországban. 394 ember meghalt a betegségben az utóbbi egy napban, ami az eddigi legmagasabb egynapos halálozási adat az országban.

Az utóbbi egy hét átlagát nézve a törököknél volt a negyedik legtöbb új fertőzött a világon. Az országban márciusban enyhítettek a korlátozásokon, emiatt áprilisban ismét gyors ütemben kezdett terjedni a járvány. Erre reagálva a kormány április 29-től kezdve szigorú intézkedéseket vezetett be, amelyek május 17-ig biztosan érvényben maradnak.

Az országba az oltóanyag is lassan érkezik. Recep Tayyip Erdoğan elnök azonban pénteken bejelentette, hogy a közeljövőben Oroszországból és Kínából érkezhetnek majd újabb vakcinák, ezáltal pedig felgyorsulhat az oltási kampány. Ezenkívül a közeljövőben az is elképzelhető, hogy egy törökországi gyárban is elkezdik gyártani a Szputnyikot.

Eddig összesen 14 millió embert – a teljes lakosság 16 százalékát – sikerült beoltaniuk legalább egyszer, 9 millióan pedig mindkét dózist megkapták már.

Mindeközben szombaton Isztambulban május elseje alkalmából demonstrációt tartottak. A rendőrök a városban 212 tüntetőt vettek őrizetbe.