Elutasította a maszkot, kitiltották a politikust a repülőről

A hírt maga a légitársaság jelentette be.

„Arról tájékoztattuk Lora Reinbold szenátort, hogy nem repülhet többé gépeinken, miután folyamatosan elutasította a maszk viselését, amely járatainkon kötelező” – idézi az Anchorage Daily News Tim Thompsonnak a közleményét. A légitársaság szóvivője közölte: a rendelkezés azonnali hatályú.

A republikánus szenátor ezzel szemben azt mondta: nem kapott semmilyen értesítést az utazási tilalomról. Lora Reinbold reméli, hogy rövidesen ismét felszállhat az Alaska Airlines gépeire.

A tiltást megelőző napokban Reinbold vitába keveredett a légitársaság személyzetével a juneau-i reptéren. Arra próbálták rávenni, hogy maszkját viselje szabályosan, és takarja el vele az orrát és száját egyaránt.

Whoa! A source just sent this video of Sen. Reinbold at the Juneau airport. She was refusing to wear the mask and the police got involved! She's also filming @AlaskaAir employees and asking for their names. Hyper loose. A second video is below. #akleg pic.twitter.com/EfaoSU3K9k