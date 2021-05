„A magyarok a mi barátaink" – ismételtette a csapi ukrán vámparancsnokkal a kijevi képviselő

Kihozta a sodrából Mikola Tiscsenko ukrán kormánypárti képviselőt, hogy az ukrán–magyar határ csapi határállomásán hatalmas sor alakult ki. A Nép Szolgája parlamenti frakcióvezetője magyarázatot kért Mikola Pozso vámparancsnoktól, aki a helyzetért a magyarokat okolta. Több se kellett a nemrég kárpátaljai koordinátornak kinevezett politikusnak, és mint egy óvodást, kioktatta a vámparancsnokot.

Figyeljen rám, ők a szomszédaink, Magyarország a legfontosabb stratégiai partnerünk. Nem őket kell okolni a problémák miatt, semmiben sem vétkesek, ők a barátaink

– idézi Tiscsenkót a Kárpáti Igaz Szó.

Ezt követően ráparancsolt Pozsóra, hogy két nyelven is ismételje utána: a magyarok a mi barátaink.

A magát láthatóan kellemetlenül érző vámparancsnok eleget is tett a felszólításnak, amit a kárpátaljai koordinátor még azzal tetézett, hogy mondja a kamerába. Az esetről videó is készült, amit a Novoje Vremja jóvoltából alább meg is tudnak tekinteni.

"Кажіть: венгри - наші друзі".

Микола Тищенко під час своєї робочої поїздки до Ужгорода висунув претензії про неробочі туалети до голови митниці pic.twitter.com/ltBdCAnzJ0 — НВ (@tweetsNV) May 1, 2021

A kioktatást végül azzal zárta Tiscsenko, hogy lám, mindenki hallotta a vámparancsnokot, a magyarok az ukránok barátai, ezért meg ne hallja még egyszer, hogy bármiért is a magyarokat okolják.

És a történetnek itt még nincs vége.

A Kárpáti Igaz Szó írásából sem derül ki, hogy a rendhagyó PR-akcióval mit akart elérni a munkalátogatáson lévő képviselő, de tippelni azért lehet, hogy egyfajta kezdeményezés volt a részben az ukrán oktatási és nyelvtörvény miatt megromlott ukrán–magyar viszony rendezésére. Vagy csak egy PR-akció, se több, se kevesebb.

A kárpáti lap ki is szúrta, hogy Tiscsenko mellett ott volt Olekszij Petrov, Kárpátalja megyei tanácsának elnöke, aki korábban kormányzóként vezette a térséget, miután áthelyezték titkosszolgálati kémelhárítói tisztségéből. Mellette pedig Kárpátalja jelenlegi kormányzója, Anatolij Poloszkov is felbukkan a videóban.

Az ingyenes retorikaleckét követően a képviselő még átsétált a Tiszát átszelő híd közepéig, a határt jelző vörös vonalig. Az ott szolgálatot teljesítő magyar rendőr először értetlenkedve fogadta, mit akar tőle a zuhogó esőben az öltönyös társaság.

Tiscsenko végül egy tolmács segítségével tudatta a magyar hatósági személlyel: azért érkezett, hogy új, baráti alapokra helyezze az ukrán–magyar kapcsolatokat.