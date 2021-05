Elképzelhető, hogy Ausztrália negyedik legnagyobb városa, Perth lakóit karanténba zárják amiatt, hogy a városban nemrég három koronavírus-fertőzöttet regisztráltak.

A fertőzést az egyik karanténhotel biztonsági őre, valamint az ő két lakótársa kapta el.

Nyugat-Ausztrália kormányzója, Mark McGowan úgy fogalmazott: „reális esélye” van annak, hogy a várost lezárják miattuk, bár ezt ő maga is szeretné elkerülni. Hangsúlyozta azt is, hogy vasárnap még biztos nem vezetik be az új intézkedést, de a jövő héten elképzelhető, hogy sor kerül rá.

Perth városát egyébként már több alkalommal is lezárták pár napra hasonló esetek miatt. A múlt héten például háromnapos lezárást, februárban pedig ötnapos kijárási tilalmat rendeltek el, mindkét esetben egyetlen koronavírus-fertőzött miatt.