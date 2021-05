Simán bemászott két ember a brit királyi rezidenciára

A brit hatóságok őrizetbe vettek két embert, aki betört az Erzsébet királynő lakhelyétől nem messze található Royal Lodge-ra.

Az eset még április 25-én délután történt, de a rendőrök csak nemrég számoltak be róla. Eszerint egy 31 éves férfi és 29 éves barátnője megmászták a Windsorban található Royal Lodge kerítéseit, és a biztonsági szolgálat már csak a birtokon belül vette észre őket.

Az elkövetőket a rendőrség őrizetbe vette, de azóta óvadék fejében elengedték őket, viszont továbbra is eljárás alatt vannak.

A Royal Lodge a királyi család egyik rezidenciája, amely András herceg és családja lakhelyeként szolgál, korábban pedig Erzsébet anyakirályné lakott itt 2002-ben bekövetkezett haláláig.

A történtek azért adhatnak okot aggodalomra, mert a királynő lakhelye, a windsori kastély sincs messze a Royal Lodge-tól, és néha II. Erzsébet is a közelben sétáltatja a corgijait, illetve lovagolni is ide szokott járni. Arról nem is beszélve, hogy Fülöp herceg halála óta András herceggel is egyre több időt tölt.

Márpedig ha ennyire egyszerűen bejuthat valaki erre a birtokra, az a királynő biztonsága szempontjából is komoly kockázatot jelenthet. Ken Wharfe – aki korábban Diána hercegné védelméért volt felelős – is arra hívta fel a figyelmet, hogy ilyesminek nem lenne szabad megtörténnie.

Ez teljesen elfogadhatatlan, és nagy veszélynek teszi ki a királynőt. Nagyon aggasztó, ami történt, és változásokra van szükség

– mondta.

Egy anonim forrás a The Sunnak azt nyilatkozta, hogy a történtek nem maradnak következmények nélkül, és „fejek fognak hullani”, mivel a fiatalok rendkívül sokáig „kóboroltak” a birtokon belül, mire észrevették őket, és kihívták a rendőröket.

Ráadásul a fenti eset előtt mindössze hat nappal történt egy másik óriási fiaskó ugyanitt, a Royal Lodge-nál. Akkor tévedésből egy 43 éves nőt engedtek be a birtokra, akinek nem lett volna szabad belépnie oda. A spanyol állampolgárságú nő taxival érkezett meg a birtok bejáratához,

MAJD AZT ÁLLÍTOTTA, HOGY Ő ANDRÁS HERCEG MENYASSZONYA, IRENE WINDSOR, ÉS AZÉRT ÉRKEZETT, HOGY VELE EBÉDELJEN.

A biztonsági őrök pedig be is engedték anélkül, hogy ellenőrizték volna a személyazonosságát. A nő húsz percet a birtokon belül töltött, mire kiderült, hogy hazudott.

A rendőrök őrizetbe vették őt is, később azonban elengedték, mert az orvosi vizsgálatok rámutattak arra, hogy a nő vélhetően mentális problémákban szenved.