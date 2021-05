Szlovákiában a Pfizer/BioNTech vakcinája a legnépszerűbb

Szlovákiában egy felmérés szerint az emberek a Pfizer/BioNTech vakcináját tartják a legelfogadhatóbbnak, az AstraZeneca viszont veszített népszerűségéből. A megkérdezettek több mint 70 százaléka oltatná be magát Pfizerrel, 60 százalékuk pedig Szputnyikkal, írta a Parameter.sk.





Az AstraZeneca-vakcinát ugyanakkor április elején a felmérésben részt vevők 30 százaléka igényelte volna. (A közvélemény-kutatásban mintegy ezer fő nyilvánított véleményt.)

A felmérésből az is kiderült, hogy a Szputnyik főként az idősebb korosztályban kelendő: a 65 év felettiek megközelítőleg 70 százaléka adatná be magának az orosz oltóanyagot. Hasonlóan népszerű ebben a korosztályban a Pfizer/BioNTech is.