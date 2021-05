Földrengéseket észleltek az Adrián

Reggel negyed kilenc körül a horvát partoktól nem messze, a Richter-skála szerinti 3,2-es erősségű földrengést jeleztek az Adriai-tengerben.

A földrengés epicentrumát Korčula szigetétől 55 kilométerre délnyugatra mérték az Európai Mediterrán Szeizmológiai Központ műszerei.

A földmozgást az olasz nemzeti geofizikai és vulkanológiai intézetben is észlelték. Ráadásul ők egy még korábbi, szintén most reggel mért 3,4-es erősségű adriai-tengeri földrengést is mértek, amelynek az epicentruma Vis szigetéhez volt közel.

Személyi sérülésekről és anyagi kárról nem érkezett jelentés – számolt be a horvát Jutarnji List napilap.