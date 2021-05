Így lehet beutazni a szomszédos országokba

Magyarország területére korlátozások nélkül csak azok a magyar állampolgárok léphetnek be, akik rendelkeznek olyan védettségi igazolvánnyal, amelyet Magyarország, Szerbia, Szlovénia vagy Montenegró bocsátott ki. Ők korlátozás nélkül be is utazhatnak ezekbe az országokba.

Egyébként az érkezők kötelesek 10 napra hatósági házi karanténba vonulni. Ez alól csak a két alkalommal, 48 órás különbséggel elvégzett teszt mentesít. A két teszt közül az elsőt bármelyik schengeni térségbe tartozó országban, az USA-ban, vagy Kanadában elvégzett teszt kiváltja. A szomszédos országokba történő kiutazás ennél valamivel bonyolultabb, mert minden állam más és más szabályt ír elő erre vonatkozóan. Az Index megpróbálta a legaprólékosabban összegyűjteni a beutazásra vonatkozó legfontosabb tudnivalókat.

Ukrajna: csak úgy nem lehet beutazni

Ukrajnába 72 óránál nem régebbi PCR-teszttel, a koronavírus gyógyítására kiterjedő egészségügyi biztosítással lehet belépni, és az utazás célját is igazolni kell. Amennyiben valaki ezeknek nem tesz eleget, 14 napos karanténra kötelezik, plusz saját költségen 24 órán belül köteles magát teszteltetni.

Akinek negatív lett a tesztje és tüneteket sem produkál, mentesülhet a karantén alól. Továbbá, mint minden belépőnek, köteles letölteni a mobiltelefonjára az úgynevezett „maradj otthon” karanténkövető alkalmazást.

Speciális helyzetek, például ha valaki temetés miatt utazik, vagy üzleti útra érkezik, akkor is felmentést kaphat a karantén alól. Erről azonban a hivatalos dokumentumokat be kell mutatni a határőröknek, akik eldöntik, hogy az illető beléphet-e, vagy sem.

Románia: kötelező a teszt

A Romániába beutazók sem ússzák meg a tesztet. Mivel Magyarország a „sárga zóna” része, azaz magas járványügyi veszélyt jelentő ország, ezért a belépéshez 72 óránál nem régebbi PCR-teszt kell. Kivétel

a három év alattiak;

akik legalább 10 napja megkapták a második oltást;

akik a beutazást megelőző 90 napban átestek a fertőzésen és ezt igazolni tudják;

az ingázó munkavállalók.

Az országban 14 napos karanténkötelezettség van. Akinek azonban negatív tesztje van, annál csak 10 napra rendelnek el karantént. Rövidülhet a karatén időtartama annak a tünetmentesnek, aki a karantén 8. napján negatív tesztet produkál.

Nem vonulnak karanténba azok a tünetmentes személyek, akik csak átutaznak, tehát maximum 24 órát töltenek az országban, de azok sem, akik 72 óránál rövidebb időre utaznak és van 72 óránál nem régebbi PCR-tesztjük, illetve azok is, akik legalább 14 napja, legfeljebb 90 napja átestek a koronavíruson, vagy igazoltan kapcsolatban álltak fertőzöttel. És annak sem kell karantén, aki a beutazás előtt legalább 10 nappal megkapta a második oltást.

Különleges esetekben, ha valaki házasságkötés, születés, temetés, vagy halaszthatatlan orvosi beavatkozás, vagy kezelés miatt érkezik, akkor annak igazolnia kell ezt, és egyéni kérelmet kell benyújtania, az illetékes hivatalok ilyen esetekben felfüggeszthetik az ideiglenes karantént.

Horvátország: zöld lámpa a magyaroknak

Horvátország Magyarországot „zöld kategóriába” sorolta, azaz járványügyi szempontból biztonságos országnak tekinti, ezért 48 óránál nem régebbi antigén, vagy PCR-teszt kell a beutazáshoz. A tesztet amúgy a határátlépést követően is meg lehet csináltatni saját költségen, de a karantén helyéről nyilatkozni kell. Ugyanakkor a pár napos magánjellegű látogatások esetén is be kell tartani a karantén- és tesztelési szabályokat. Teszt hiányában 10 napos karanténkötelezettség áll fenn.

Aki igazolni tudja, hogy átesett a koronavíruson egy 180 napnál nem régebbi, de az utazást megelőzően minimum 11 nappal korábban kiállított pozitív teszttel, vagy rendelkezik oltási igazolással, az mentesül a tesztelés és a karantén alól is (a 7 év alattiak is, ha a kísérőjüknek van védettségi igazolása), és akkor is, ha megkapta a koronavírus elleni védőoltás első dózisát.

Teszteltetni nem kell azoknak, akik igazolni tudják, hogy halaszthatatlan üzleti okból jönnek. Esetleges kivételek a temetésre, valamint a halaszthatatlan gyógykezelésre érkezők, tanulók, egészségügyi dolgozók, mentősök, napi ingázók, kiküldött munkavállalók, és a fuvarozók.

A határon minden esetben nyilatkozni kell a tartózkodás időtartamáról, több nap esetén a szállás pontos címéről is.

Szlovákia: oltással is kötelező a karantén

Belépéskor nem kell teszt, de a kötelező karantén 8. napján kell: mindenkire, aki Szlovákia területére belép, vagy külföldről érkezik vissza, 14 napos karatén vár.

Bizonyos csoportok, mint például az ingázók, vagy a tanulók a határon történő ingázáshoz szükséges 7 napnál nem régebbi negatív antigén, vagy PCR-tesztet kell bemutatniuk. Teszt nélkül az árufuvarozók, tranzitálók, Szlovákia területén diplomáciai kiváltságokat és mentességeket élvező személyek léphetnek be.

Minden belépőnek regisztrálnia kell magát legkésőbb a határon. Akiket a koronavírus elleni megbetegedés ellen beoltottak (akár ismétlő oltással is), 14 napos karantén-kötelezettségnek kell eleget tenniük, van azonban néhány kivétel. Azok, akik igazolni tudják, hogy:

mRNS típusú oltás második adagját is megkapták, és az oltástól eltelt több mint 14 nap;

vektor alapú oltás első adagját megkapták, és az oltástól több mint 4 hét telt el;

a koronavírus betegség leküzdésétől számított 180 napon belül megkapták az oltás első adagját, amely óta legalább 14 nap eltelt;

180 napon belül átestek a koronavírus betegségen, és van róla igazolásuk.

Önmagában a beoltottság, tehát a védettségi igazolvány nem ment fel senkit a karanténkötelezettség alól.

Szlovénia: szabad a mozgás védettségi igazolvánnyal

Magyarország állampolgárai korlátozás (teszt, karantén) nélkül léphetnek be Szlovéniába a két ország közötti megállapodás értelmében, amennyiben rendelkeznek védettségi igazolvánnyal.

Akinek nincs plasztikkártyája, annak 10 napos karantént rendelnek el. Ez egy 48 óránál nem régebbi, uniós vagy schengeni tagállamban, az USA-ban, az Egyesült Királyságban, Ausztráliában, Izraelben, Kanadában, Oroszországban és Új-Zélandon készített PCR-teszt negatív eredményének határon történő bemutatásával váltható ki.

Karantén alól az mentesül, aki átesett a koronavíruson, és erről van egy 21 napnál nem régebbi, de 6 hónapnál frissebb igazolása van, valamint azok is, akik megkapták az oltást, és igazolni tudják, hogy

a Moderna, a Szputnyik V, a CoronaVac, a Sinopharm, a Janssen oltóanyagoknál a második adagot, és azóta eltelt legalább 14 nap;

a Vaxzevria (AstraZeneca) és Covishield oltóanyagok első adagját és azóta eltelt legalább 21 nap;

a BioNTech/Pfizer vakcina második adagját és azóta eltelt legalább 7 nap.

Az ingázók 7 napnál nem régebbi PCR, vagy gyors antigén teszt bemutatásával karanténmentesen utazhatnak, és azok is, akik rászoruló személyek ápolása illetve segítése, családtag ápolása, gondozása vagy tulajdonban lévő, bérelt vagy használt építményen vagy földterületen karbantartási munkák elvégzése céljából lépték át a határt és 72 órán belül visszatértek.

Szerbia: nem kell teszt, ha van oltás

Magyarország állampolgárai PCR-teszt nélkül léphetnek be Szerbiába, amennyiben mindkét dózissal (AstraZeneca esetében egy dózissal) be vannak oltva koronavírus ellen és rendelkeznek a magyar illetékes hatóság által kiállított érvényes megfelelő igazolással (védettségi igazolvány).

Szerbiába 48 óránál nem régebbi negatív PCR-teszttel lehet belépni. Magyarországról teszt nélkül is be lehet lépni, de akkor 10 napos karantént kell tölteni. Ez azonban egy Szerbiában elvégzett negatív teszttel kiváltható. Teszt nélkül az üzleti útra érkezők is beléphetnek az országba, de a szándékot előzetesen jelezni kell, az írásbeli kérelmet 24 órával a határátlépést megelőzően kell benyújtani a Szerb Kereskedelmi és Iparkamarának.

Nem kell teszt a 12. életévet be nem töltött kiskorúnak, ha a kísérőjének van negatív tesztje, ideiglenes tartózkodási engedélye vagy állandó tartózkodási engedélye van, humanitárius szállításban résztvevőknek és mezőgazdasági munkát végezőknek sem.

Ausztria: 24 órán belül lehet pótolni a tesztet

A beutazáshoz egy 72 óránál nem régebbi PCR, vagy 48 óránál nem régebbi antigén teszt kell. Ha nincs teszt, azt 24 órán belül lehet pótolni. Az ország 10 napos kötelező karantént ír elő. Ezt leghamarabb öt nap után egy negatív teszt birtokában lehet elhagyni. Teszt a munkaválóknak, tanulóknak vagy családlátogatási célból ingázók, valamint üzleti út esetében is kell.

Korlátozás nélkül az előreláthatatlan és halaszthatatlan, méltányolható családi okból lehet belépni. Ilyen például:

súlyos betegség, haláleset, temetés, születés, ápolás/segítségnyújtás;

tervezhető családi okból (születésnap, esküvő, keresztelő);

halaszthatatlan állatgondozás és mezőgazdasági tevékenységet végzők;

az áru- és személyforgalom fenntartása céljából.

Ingázók a mindenkori belépést megelőző 72 órában készült negatív teszt birtokában léphetnek be, illetve 28 naponta regisztrálniuk is kell magukat. Ha nincs teszt, az ingázó saját költségén 24 órán belül, karantén nélkül, pótolhatja azt.

(Borítókép: Egy belépő gépjármû utasait ellenőrzik a rendőrök a hegyeshalmi határátkelőnél 2020. szeptember 5-én. Fotó: Vasvári Tamás / MTI)