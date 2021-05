Botrány lett Meghan Markle új könyvéből

Egyesek szerint Meghan Markle új könyve, A pad (The Bench) valójában egy brit szerző 2018-as gyerekkönyvének történetét másolta le – írja a The Sun.

A könyvről szóló eredeti cikkünkben azt írtuk, hogy most végre nem egy botrány miatt merült fel Meghan hercegné neve. Erre sem kellett azonban sokat várni.

A hercegnő azt állítja, hogy a könyv alapját egy vers adta, amelyet Harry hercegnek írt apák napjára.

Néhányan azonban úgy vélik, hogy a színésznő valójában valaki másnak a munkáját nyúlhatta le.

2018-ban ugyanis egy brit írónő, Corrinne Averiss is kiadott egy könyvet, aminek már a címe (The Boy on the Bench – A padon ülő fiú) is hasonlít a hercegnő könyvének címéhez. Néhány kritikus a két könyv borítójában, valamint a könyvben lévő képekben is némi hasonlóságot vélt felfedezni.

Fotó: Amazon.com, Instagram.com/Meghan Markle Official A két borító egymás mellett

A másik könyv szerzője azonban úgy nyilatkozott, hogy szerinte nem tőle nyúlta le a történetet a hercegné.

Corrinne Averiss azt írta : elolvasta a könyv leírását, illetve a szövegéből megjelent részleteket és úgy látja, hogy nincs hasonlóság a két mese közt.

A könyv június 8-án jelenik majd, akkor kiderülhet majd, hogy pontosan mekkora a hasonlóság a két történet közt.