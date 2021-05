Orbán Viktor: a liberálisokkal harcolok a szabadságért

A kevés szlovák konzervatív irányultságú hírportál egyikén megjelent nagyinterjúban Orbán Viktor az Európai Unió lehetséges jövőjével kapcsolatban azt mondta: azt biztosan tudni lehet, hogy 2030-ra nem jön létre semmilyen európai nép. „Továbbra is fognak itt magyarok, szlovákok, németek, franciák élni, nemzetek és államok is lesznek és együttműködés is lesz, annak formáját pedig majd kitalálják” – idézte a miniszterelnököt a Postoj.

Orbán Viktor kifejezésre juttatta meggyőződését, hogy gyermekeink jobban fognak élni, mint mi.

Egy nagy közép-európai reneszánszot fogunk megélni a gazdaságban, demográfiában, biztonságpolitikában, kultúrában

– vélekedett. Az „illiberális országépítést” firtató kérdésre azt válaszolta, hogy ma nem létezik liberális demokrácia, csak „liberális nem-demokrácia”, mivel van benne liberalizmus, de nincs benne demokrácia. A magyar miniszterelnök szerint ugyanis a liberálisok véleményhegemóniára törekszenek, erre szolgál a politikai korrektség, aminek segítségével megbélyegzik a konzervatívokat és kereszténydemokratákat, és igyekeznek ellehetetleníteni őket.

Én harcolok a liberálisokkal szemben a szabadságért. Miközben én a szabadság oldalán állok, ők a véleményhegemóniáén

– jelentette ki Orbán Viktor, aki arról is beszélt, hogy meg akarja változtatni az Európai Uniót.

Brüsszel a mai formájában nem alkalmas arra, hogy megfelelő válaszokat adjon az emberek problémáira

– mondta arról, hogy miért lépett ki a Fidesz az Európai Néppártból. Most létre kell hoznunk egy új politikai közösséget, amely hatást tud gyakorolni Brüsszelre – tette hozzá a magyar miniszterelnök.