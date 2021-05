Orbán Viktor: A járványt megtörtük, a gazdaságot újraindítjuk

Magyarország és Szlovénia járványügyi védekezéséről, az oltás nélkülözhetetlen szerepéről tárgyalt Orbán Viktor magyar és Janez Jansa szlovén miniszterelnök csütörtök este a portugáliai Portóban, ahol másnap mindketten részt vesznek az EU szociális csúcstalálkozóján – tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.

Egyetértettek abban, hogy csakis az oltásoknak köszönhetően sikerült a járvány harmadik hullámát megtörni.

Magyarországon immár széles körben hozzáférhető vakcináknak köszönhető, hogy az újraindítás folytatódhatott, és védettségi igazolvánnyal ismét igénybe lehet venni a szolgáltatásokat

– mondta Orbán Viktor, aki egy közös fotót is közzétett Facebook-oldalán. A miniszterelnökök hangsúlyozták: a járvány még nem múlt el, ezért a magyaroknak és a szlovéneknek is felelősséget kell vállalniuk önmagunkért és másokért. Mindenki, aki még nem tette meg, oltassa be magát – szorgalmazta Orbán Viktor és Janez Jansa.