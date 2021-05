Rejtélyes koronavírus-fertőzés után kutatnak Ausztráliában

Májustól már egyes körzeti orvosoknál is olthatnak Szlovákiában, egyelőre próbaüzemben – számol be róla korkep.sk. Maguk az orvosok is sürgetik ezt a megoldást. A fő érvük, hogy az időseknél növelné az oltási hajlandóságot, ha a páciensüket ismerő orvos olthatná be őket.

A szlovák egészségügyi minisztérium azonban egyelőre nem számol ezzel a lehetőséggel. Az idősek átoltottságát inkább oltási kampánnyal növelné, mely hétfőn indult.

Az Egészségügyi Információk Nemzeti Központja (NZCI) szerint a 60 év feletti személyek eddig alig fele, 55 százaléka kapta meg az első, vagy már mindkét vakcinát. Szakértők szerint 80 százalékos arány lenne az ideális esetükben, hiszem ők a legveszélyeztetettebb korosztály.