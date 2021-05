Vakcinaönzőség uralja a világpolitikát

Sorra hirdetik meg ambiciózus oltási programjaikat a nagyhatalmak. Közöttük találjuk a világ két legnépesebb, egyben legnagyobb vakcinagyártási kapacitásával rendelkező országát, Kínát és Indiát. A két ázsiai óriásnak most saját állampolgárainak beoltására kell koncentrálnia, ami azt jelenti,

hogy júniusig kettejüknek közel 1 milliárd 160 millió embernek kell biztosítaniuk vakcinát.

Az egymástól függetlenül, de szinte egy időben indított két oltási gigakampány mögött eltérő okok állnak. Indiára áprilisban sújtott le a járvány újabb hulláma, szerdai hír, hogy az ázsiai ország már a világban regisztrált összes megbetegedés felét adja. A járvány naponta több mint 300 ezer új fertőzöttel és háromezernél több halálos áldozattal jár, ami a társadalmat és a kormányt is sokkolta. Pedig korábban India a járvány elleni védekezés egyik sikersztorija volt, s hatalmas vakcinagyártási kapacitása miatt fontos világpolitikai tényezővé vált. Ezzel összefügg, hogy január és április között a kormány 66 millió adag vakcinát osztott szét a világban, egy részét ráadásul adományként, rászoruló országoknak.

Saját felhasználásra közben alig 110 millió adag oltóanyagot foglalt le a nemzeti szérumintézetnél (SII), ami az indiai lakosság nagyjából 4 százalékának oltására lenne elegendő. Az Al Jazeera pánarab hírportál szerint felelőtlen vakcinadiplomáciája miatt Narendra Modi heves támadások alatt áll. A kormány ezért most az intézet valamennyi oltóanyagát embargó alá vonta, illetve elfogadta több nyugati vakcina veszélyhelyzeti alkalmazását. Ambiciózus oltási programját India szombaton hirdette meg, kérdéses azonban, hogy a jelenleg 2 százalékos átoltottsággal rendelkező ország mikorra lesz képes kiszolgálni a több száz milliós igényt.

Talán India elrettentő szerepe is közrejátszott abban, hogy az eddig az exportra összpontosító Kína vakcinapolitikája is új irányt vett.

Az ázsiai ország stratégiája szerint júniusig a lakosság 40 százalékát, mintegy 560 millió embert oltana be, ehhez naponta 10 millió oltóanyagot kell előállítaniuk.

A masszív gyártási kapacitást követelő terv az ázsiai és csendes-óceáni államokat tömörítő Boao Fórum csúcstalálkozóján is felmerült. A Sinovac vezetője az áprilisi találkozón elmondta: akut vakcinahiány van Kínában.

Ezt úgy képzeljék el, hogy a ma legyártott oltóanyagot holnap lajstromba veszik, holnapután pedig már egyetlen adag nincs a raktáron

– ecsetelte a helyzetet a Sinovac vezetője. A South China Morning Post cikke szerint Kína éves szinten 3 milliárd dózis legyártására képes, ennek eléréséhez azonban most is gőzerővel zajlik a gyártási kapacitás bővítése. Az ország alelnöke, Szun Csun-lan a napokban kínai vakcinagyártókkal tárgyalt, a megbeszélésen a kormányzati célok határozott és szervezett támogatására szólított fel.

A kemény, de eredményes intézkedéseknek köszönhetően Kína megúszott egy Indiához hasonló, pusztító járványhullámot, a világpolitikai környezet azonban változásokra sarkallja Pekinget. Az „Egészségügyi Selyemút” címen tavaly meghirdetett kínai vakcinadiplomácia nem érte el célját, Magyarország példáján is jól látszik, hogy a Pekinggel üzletelő nyugati országok heves támadásra számíthatnak. Ráadásul a rivális Egyesült Államok és az Európai Unió belehúzott, nyárra itt is jelentősen kiterjesztik oltási programjaikat. Joe Biden amerikai elnök kedden közölte, hogy a július 4-ei nemzeti ünnepig a felnőtt lakosság 70 százalékos átoltottsága a cél, ami 181 millió amerikai beoltását jelenti.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is 70 százalékos átoltottságról beszélt, Brüsszel szintén júliust jelölte meg céldátumnak. A nyugati világban zajló oltási kampányok egyébként nem voltak előzmény nélküliek. Washingtoni források már korábban jelezték, hogy az Egyesült Államok nem szállít a tengerentúlra oltóanyagot, míg a belső szükségletet nem sikerül kielégíteni. Az Európai Unió pedig március végén, hat hétre teljesen leállította vakcinaexportját.

Az elmúlt időszak eseményei egy új világpolitikai trendre mutatnak rá: a nagyhatalmak elengedték a globális nyájimmunitás eszményét, gyártási kapacitásukat saját lakosságuk beoltására fordítják.

Egyre közkeletűbb ráadásul a vélemény, miszerint még az egyes országok szintjén sem reális cél rövid távon a lakosság 80 százalékos átoltottsága. A kereskedelem, a gazdaság fellendítése merészebb nyitást kíván, ami azonban megnöveli a járvány visszatérésének kockázatát. A kormányok így saját állampolgáraikat védenék, az ebből adódó vakcinaönzőség pedig újra felveti a kérdést: mi lesz a szegényebb, oltóanyag-kapacitással nem rendelkező országokkal?

Ennek megválaszolására hozták létre a COVAX-programot tavaly, ami – leginkább az Egyesült Államok jóvoltából – már 49 millió adag vakcinát biztosított a rászoruló országok számára. Az Egészségügyi Világszervezet vezetője, Tedros Adhanom Ghebreyesus szerint további 35-45 milliárd dollár adományra lenne szükség ahhoz, hogy a következő egy évben globálisan is haladjanak a felnőtt lakosság beoltásával. Egyáltalán nem biztos azonban, hogy a forrás mellett megvásárolható vakcina is rendelkezésre áll-e majd.

A The New York Times cikke szerint problémát okoz az akadozó logisztika, illetve a sok helyen túlhajtott, kevés létszámban mozgósítható egészségügyi dolgozó. A tárolásukhoz is komoly technológiát igénylő vakcinák ezért sok esetben raktárakban várják a viszonylag közeli lejárati idejüket, miközben egyes afrikai országokban az oltási kártyák elkészítése is gondot okoz. Már a járvány kezdetétől nyílt az olló a fejlettebb és a leszakadó gazdaságok között, azonban ha a vakcinációban továbbra is nagy lesz a lemaradás, a szegényebb országok hosszú távon elszigetelődhetnek a globális folyamatoktól.

(Borítókép: Koronavírus elleni oltásra váró emberek egy oltóközpontban 2021. április 29-én Mumbaiban, Indiában. Fotó: Fariha Farooqui / Getty Images)