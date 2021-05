Biztonságos a várandós kismamáknak a Moderna és a Pfizer

Több tízezer terhes anyát vizsgáltak meg, miután beoltották őket, és az eddig legszélesebb körben elvégzett vizsgálat eredménye szerint az mRNS-alapú vakcinák terhesség alatt is biztonságosnak bizonyultak. A kutatás a New England Journal of Medicine-ben jelent meg.

Két másik vizsgálat azt is kimutatta, hogy az újszülöttekben még több antitest termelődött, mint beoltott édesanyjukban – írta meg a National Geographic.