A felvidéki magyarok között is megjelentek az unokázós csalók

Legalább négy konkrét esetben próbálkoztak ismeretlen csalók drogügybe keveredett gyermekként, unokaként vagy dédunokaként több ezer eurót kicsalni idős asszonyoktól ezen a héten Dunaszerdahelyen – értesült a Paraméter. Három érintettel fel is vették a kapcsolatot a felvidéki újságírók.

Szia, dédi, XY vagyok. Kaptam egy csomagot, amiben drog is volt. Adj pénzt, kérlek, segíts, de ne szólj róla senkinek!

– ezekkel a szavakkal hívtak fel egy 87 éves nyugdíjas asszonyt Dunaszerdahelyen, akinek dédunokája számolt be az esetről.

Az illető, minden valószínűség szerint fiatal nő, magyarul beszélt, és a lány dédunokájának nevén mutatkozott be. Vezetékes telefonon hívta fel az idős hölgyet, akinek volt annyi lélekjelenléte, hogy amint pénzről esett szó, megmondta, hogy nem tart otthon. A hölgy ezt követően először a lányát hívta, majd ő az unokát, és ekkor derült ki, hogy megpróbálták az idős hölgyet átverni.

Nagyon felzaklatta őt, azt mondta, ezután már nem is meri felvenni a vezetékes telefont

– árulta el a dédunoka.

Egy másik fiatal nő nagymamáját szintén egy hölgy kereste, aki ugyancsak az unoka nevén mutatkozott be, majd azt mondta, hogy belekeveredett egy drogügybe, és ötezer euróra volna szüksége, hogy megoldja.

Azt is kérte tőle, hogy ne szóljon a szüleinek. Az unoka az újságíróknak azt is elmondta, hogy a nő számos további kérdéssel faggatta az idős nőt, például hogy van-e ott vele valaki, és még sírt is a telefonban. Addig viszont nem jutottak el, hogy hová kellene vinnie a pénzt, mert a nő lecsapta a telefont.

A szlovákiai magyar napilap a többi esetet is részletezi, és arra hívja fel olvasói figyelmét: figyelmeztessék idős hozzátartozóikat, legyenek körültekintőek, és amint ehhez hasonló helyzetbe kerülnek, forduljanak hozzátartozóikhoz vagy a hatóságokhoz.