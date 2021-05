Meglepő terület adta tavaly a legtöbb dollármilliárdost

Az elektromos járművek akkumulátorainak hétköznapi vásárlók körében szinte ismeretlen, de erőteljesen növekvő kínai gyártója mostanra több dollármilliárdost adott a világnak, mint szinte bármely más tőzsdei vállalat – jelenti a Forbes.

A BMW-nek, a Volkswagennek, a Mercedesnek és a Teslának szállító Contemporary Amperex Technology (CATL) cégnek kilenc olyan részvényese vagy vezetője van, akinek a vagyona meghaladja a legalább 1 milliárd dollárt.

A CATL alapító-elnöke, az 52 éves Robin Zeng jelenleg a világ 47. leggazdagabb embere. Tavaly óta megháromszorozódott vagyonát ma 32,5 milliárd dollárra becsülik. Zeng egyébként a vállalat csupán egynegyedét birtokolja.

Rajta kívül a CATL még hat vezetője és tudományos kutatója, illetve két, az üzletbe belépő korai részvényes is komoly vagyonra tett szert.

A kilenc ember együttesen 72 milliárd dollárt ér. Elképesztő teljesítmény egy alig egy évtizede fennálló cégtől.

A Forbes összehasonlítása szerint a Google-hoz és a Facebookhoz csupán nyolc dollármilliárdos köthető, és szintén nyolc dollármilliárdosa van a Walmart kiskereskedelmi láncnak, közülük heten az alapító Sam Walton családtagjai. Hozzájuk képest máris több a gazdag az akkumulátorgyártás ágazatában.

This Company Has Produced More Billionaires Than Google Or Facebook https://t.co/SYA49MoPoY pic.twitter.com/aJrG7SQ9Ew