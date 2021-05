Marad a mosolyszünet Harry és Vilmos herceg között

Bár sokan szeretnék, ha a két herceg jó testvéri viszonyt ápolna egymással, a csatabárd nem a közeljövőben lesz elásva. Erre nem szolgáltat apropót édesanyjuk, Diana hercegné születésnapja sem, aki 2021. július 1-jén lenne 60 éves. A kerek évfordulón a két fiú szobrot avat, de nagyon úgy tűnik, hogy külön-külön kívánnak beszédet mondani az ünnepségen.

Diana Frances Spencer születésnapját sok esemény színesíti az Egyesült Királyságban. Ezek közül az egyik, legtöbbeket érdeklő megmozdulás a két fia által állított szobor leleplezése lesz a Kensington-palota előtt. A szobor terve még 2017-ben fogalmazódott meg bennük. Az alkotás elkészítésére a neves szobrászt, Ian Rank-Broadley-t kérték fel, akinek II. Erzsébetet ábrázoló portréja a brit pénzérméken is szerepel.

Az esemény nem ígérkezik túlságosan vidámnak. Nem lesz jelen valószínűleg Harry várandós felesége, Meghan Markle, és felérne egy kisebbfajta meglepetéssel az is, ha II. Erzsébet tiszteletét tenné az 1997-ben elhunyt Diana hercegné szobra előtt. Ha pedig valamikor, az összetartás most nagyon jól jönne a családban, hogy ne teljesüljön be azok jóslata, akik a monarchia végnapjait emlegetik.