A Jemenben meggyilkolt magyar népzenét gyűjtött az arab országban

A hírt az Orientalista összeállítása alapján közöltük, a blog pedig a Jemen Akbárra hivatkozik forrásként, ahol május 9-én valóban megjelent a férfi fotója.

A Magyar Iszlám Közösségben ismerik Kimót, de elrablásának és meggyilkolásának hírét nem tudják megerősíteni. „A diplomás hangmérnök jó és idealista ember volt, aki hitt az emberek jóságában. Mivel nem politizált, sosem hitte, hogy bántani fogják” – válaszolta kérdésünkre Bolek Zoltán, a közösség elnöke.

Kimo, vagyis Koltai György a Parázsló Hamvak nevű zenekar alapító tagja volt. „A banda elvi síkon 2003. április 28-án alakult. A két alapító tagot (Koltai György, Kristóf László) egy közös ismerős hozta össze, név szerint Kormos Balázs” – írta róluk a Hunnia portál.

Koltait zenerajongóként ismerték. Talán ez okozta vesztét. Népzenét ment gyűjteni Jemenbe is. 2006-ban tért át a muszlim hitre, felvette az Abdul Karim Faresz nevet, és később megkapta az állampolgárságot is.

Turisztikai szakemberként dolgozott a 2014-ben kitört polgárháború előtt az országban. A lázadók börtönbe 2016-ban zárták, 2 év múlva szabadult, ekkor tért vissza Magyarországra, ahonnan tavalyelőtt, 2019-ben utazott újra Jemenbe.

Az Orientalista Adel al-Huszeini jemeni aktivistára is hivatkozik, aki azt állítja, hogy a magyar férfit egy dél-jemeni milícia fegyveresei rabolták el az ország déli részén lévő Ádenben, majd megkínozták és megölték. A férfit arra kényszerítették, hogy segítsen váltságdíjat kikényszeríteni az elengedéséért cserébe, de miután ez nem sikerült, fogvatartói végeztek vele.

To all friends in Hungary:

There is a Hungarian citizen named "Kimo" who is 43 years old. He was imprisoned in Waddah Hall Prison of the UAE-backed Southern Transitional Council. He was tortured until he died about a month ago. Some prisoners who have been released told me.. pic.twitter.com/CSgjBYRESx