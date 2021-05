Még egy hét, és ölelkezni is lehet

Továbbra is magas a fertőzések száma Indiában, az egészségügyi minisztérium hétfőn 366 161 új esetről számolt be, és meghalt 3754 ember – írja a The Guardian.

Narendra Modi miniszterelnökön ezért egyre nagyobb a politikai nyomás, már csak azért is, mert még mindig nem rendelt el országos zárlatot. Súlyosbítja a helyzetet, hogy az indiai egészségügyi rendszer egyre nehezebben birkózik meg a koronavírus-járvánnyal, a kórházi ágyak és a lélegeztetőgépek száma is kevés.

India 28 állama közül ugyan sokban korlátozásokat vezettek be, sok helyen zárva tartanak az éttermek, hotelek, bárok, bevásárlóközpontok, de Modi országos zárlata még mindig várat magára. A miniszterelnökkel szembeni ellenérzéseket tovább fokozza, hogy az utóbbi időben több nyilvános vallási és választási rendezvényt is engedélyezett a tomboló járvány küszöbén.



Anthony Fauci, Joe Biden főtanácsadója hétvégén az ABC tévében felszólította az indiai hatóságokat, hogy haladéktalanul tegyenek meg mindent a helyzet kezelése érdekében, és más államokhoz hasonlóan rendeljenek el zárlatot.