Amerikai egyetemeken oltáshoz kötik a jelenléti oktatást

A koronavírusos megbetegedések száma ugyanis tavasszal folyamatosan emelkedett az amerikai főiskolákon és egyetemeken. A járvány kezdete óta a felsőoktatási intézményekben több mint 660 ezer esetet regisztráltak, egyharmadát január elseje óta.

Egyes egyetemeken a járvány akkor sem lankadt, amikor a diákok már jogosultak voltak a védőoltásra. A Rhode Island-i Salve Regina Egyetem legalább egy hétre szüneteltette az összes személyes jelenlétet igénylő rendezvényt, miután hét nap alatt több mint 30 diák tesztje pozitív lett. Az amerikai járvány egyik gócának tartott Detroitban a Wayne Állami Egyetem április elején felfüggesztette a jelenléti órákat és a kampuszon belüli tevékenységeket.

Néhány intézményben, például a DePaul Egyetemen, az Emory Egyetemen és a Wesleyan Egyetemen minden diák számára kötelezővé tették a védőoltást. Másutt a sportolóknak vagy az egyetemen élőknek is be kell oltatniuk magukat. A legtöbb intézmény engedélyezi az orvosi, vallási és egyéb okból kért mentességeket.

Az oltási kötelezettséget jobbára magánegyetemek, de néhány állami egyetem is előírja.

A Rutgers Egyetem Covid-munkacsoportjának vezetője szerint az egyszerű ösztönzés nem érné el ugyanazt a hatást, mint a követelmény.

A Marylandi Egyetem diákjainak és alkalmazottainak is be kell majd oltatniuk magukat, mielőtt ősszel visszatérnek az egyetemre – mondta Jay A. Perman. A kancellár különösen a brit mutáns miatt aggódik.

A fertőzőbb, veszélyesebb változatokra készülünk, amelyek feltételezéseink szerint ősszel megjelennek majd kampuszainkban – figyelmeztetett Perman.

More than 100 colleges across the U.S. have said they will require students to receive coronavirus vaccines in order to attend in-person classes in the fall, according to a New York Times survey.https://t.co/wAVu3Qn0Hf