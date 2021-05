Steven Seagal Oroszország képviseletében fegyverezte fel a venezuelai elnököt

A fehér arcmaszkot és hagyományos venezuelai fekete, hosszú ujjú inget, a liqui liquit viselő Maduro mesterien bánt a japán fegyverrel, amit az amerikai színész elismerő bólintásával nyugtázott.

VIDEO: Hollywood action star Steven Seagal, known for dropping in on tough guy leaders like Russia's Vladimir Putin, paid a visit to Venezuela's leftist president Nicolas Maduro to give him the gift of a samurai sword pic.twitter.com/Ax8LIEwwOQ