A Corriere della Serra villáminterjút készített azzal a lánnyal, akinek véletlenül hatdózisnyi Pfizer-oltóanyagot adtak be.

Fáj a fejem, fáradt vagyok, és nagyon megijedtem. De azért élek

– mondta a 23 éves Virginia a hogylétére vonatkozó kérdésre válaszolva.

Azt is elmondta, hogy az orvosok azonnal rádöbbentek arra, hogy hibáztak, és ezt közölték vele. Épp ezért meg sem fordult a fejében, hogy feljelentést tesz az oltó orvos és az ápolónők ellen a hiba miatt, mivel szerinte bárki elkövethette volna azt.

Amennyiben azonban egészségügyi következményei lesznek a túladagolásnak, abban az esetben viszont valakinek vállalnia kell a jogi felelősséget a történtek miatt – figyelmeztetett.

Az orvosok egyébként még mindig nem tudják biztosan, hogy milyen következményei lehetnek a túladagolásnak, de az eddigi megfigyelések alatt nem tapasztaltak semmi rendkívülit.

A lány szerint még az is megtörténhet, hogy ismét be kell adatnia az oltást, mivel az orvosok szerint a túladagolás akár azt is eredményezheti, hogy egyáltalán nem képződnek antitestek a szervezetben.

Hozzátette: ha szükség lesz rá, akkor ismét beadatja az oltást – de akkor csak egy dózist vállal majd.