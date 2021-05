Miközben Narendra Modi miniszterelnöktől sokan még mindig azt várják, hogy az eddigieknél is drasztikusabb lépéseket vezessen be a járvány megfékezése érdekében, aközben gazdasági szempontból az ország már így is nagyon nehéz helyzetbe került – és ez közvetve a világkereskedelemben is éreztetheti hatását.

Egy riport arra hívta fel a figyelmet, hogy ha nem sikerül leküzdeni a járványt, akkor komoly problémát jelenthet az indiai matrózok hiánya a teherszállító hajókról. Az árucikkek közel 80%-át ugyanis napjainkban még a tengeren szállítják,

és minden nyolcadik matróz Indiából kerül ki.

Amiatt viszont, hogy számos országban az Indiából érkező repülőjáratokat betiltották, ezek a munkavállalók most nem tudnak eljutni a kikötőikbe és hajóikra sem.

René Piil Pedersen, a Maersk nevű hajózási társaság vezető tisztviselője úgy nyilatkozott: bízik abban, hogy az utazások tekintetében a matrózok különleges elbírálásban részesülhetnek majd. Ha nem így lesz, akkor ez az egész világkereskedelem kárára válhat, mivel a legénységnek így nem sikerült váltást biztosítani.