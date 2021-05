A járvány miatt egyre több gyermek hízik el

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) európai irodája szerint a koronavírus-járvány miatt megnőhet a gyermekkori elhízás aránya. A WHO jelentése felhívja a figyelmet arra, hogy a szigorítások miatt elrendelt iskolabezárások rossz hatással vannak az étkezési és testedzési szokásokra – írja az MTI.

A 36 országot érintő felmérésből kiderül, hogy a 6–9 éves gyermekek között háromból átlagosan csaknem egy túlsúlyos.

Hans Kluge, a WHO európai igazgatója szerint egyébként is jelentős problémát okoz a gyermekkori elhízás Európában, amely hosszú távon szív- és érrendszeri betegségekkel, cukorbetegséggel és a rákkal köthető össze. Klugénak arra is van ötlete, hogyan lehetne változtatni a tendencián, például adót vetne ki a cukrozott üdítőkre.