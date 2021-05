Bírálta Donald Trumpot, a republikánusok megbuktatták a saját kommunikációs vezetőjüket

Eltávolították a Republikánus Párt képviselőházi frakciójának kommunikációs vezetői tisztségéből Liz Cheneyt, amiért a Capitolium januári ostroma óta Donald Trump egyik legharsányabb kritikusává vált, és sürgette, hogy a párt szorítsa ki avolt elnököt és azokat, akik a befolyása alatt állnak.

Dick Cheney volt amerikai alelnök lánya azzal húzta ki a gyufát a volt elnöknél és pártbéli támogatóinál, hogy megszavazta Donald Trump második alkotmányos felelősségre vonási eljárását (impeachment), valamint keményen nekiment magának a volt elnöknek, illetve a választási csalásokról szóló állításokat népszerűsítő Trump-híveknek. A The Guardian szerint Cheney – pláne kommunikációs vezetőként – nem volt hajlandó támogatni a „nagy hazugságot", miszerint ellopták a novemberi elnökválasztást Trumptól.

A képviselőház harmadik legmagasabb rangú republikánusának a leváltása jól szemlélteti, hogy a volt elnök milyen nagy befolyással bír még a pártra

– jegyzi meg az Axios.

Korábbi sajtójelentések szerint egyértelmű volt, hogy Liz Cheney-t leváltják, és ezzel a politikus is tisztában volt. Kedden, a képviselőházban mondott beszédében egyebek mellett arra figyelmeztetett, hogy Donald Trump ismét arról igyekszik meggyőzni az amerikaiakat, hogy a választást elcsalták, ezzel pedig újabb erőszakos cselekmények kirobbanását kockáztatja. Ezzel pedig autoriter irányba viszi el a pártot, aláásva a jogállamiságot és a demokráciát.

Ez nem a politikáról szól. Nem is a pártoskodásról. Itt, mint amerikaiaknak, a kötelességünkről van szó. Ha csöndben maradunk és figyelmen kívül hagyjuk a hazugságot, az csak felbátorítja a hazugot. Ebben nem veszek részt

– mondta.

A megüresedett kommunikációs vezetői széket nagy valószínűséggel a New York-i Elise Stefanik tölti be, akit Donald Trump is támogatásáról biztosított, miután a frakcióvezető-helyettes felterjesztette a tisztségre. Ekkor már egészen biztos volt, hogy búcsút intenek Cheney-nek.

Stefanik mögé végül beállt Kevin McCarthy, a képviselőház kisebbségi frakcióvezetője is, akit széles körben a volt elnök emberének tartanak. Erre utal az is, hogy jelen volt a Capitolium ostroma előtti, és a vélhetően azt kiváltó Trump-beszéd kulisszái mögött is, s bár ügyesen lavírozott a volt elnököt elítélők és mellette kitartók tábora között (Liz Cheney-ről is támogatóan nyilatkozott korábban), végül felkereste Mar-a-Lago-i birtokán Donald Trumpot, miután lejárt az elnöki mandátuma.

Liz Cheney mindenesetre jelezte a leváltását eredményező szavazást követően, hogy nem megy sehova, és minden erejével azon lesz, hogy még jobban beleálljon Donald Trumpba és azokba, akik lehetővé teszik neki azt, hogy maga alá gyűrje a pártot. Pont olyanokba, mint Kevin McCarthy.

Mindent megteszek, hogy a volt elnök még csak a közelébe se kerüljön többet az Ovális Irodának

– szögezte le.