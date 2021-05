Fényképes igazolványhoz kötnék a szavazást, a kritikusok illiberalizmust emlegetnek

Olyan lépésre készül a brit kormány, ami máshol bevett szokás: fényképes igazolvány felmutatásához kötik azt, hogy az általános választásokon voksolni lehessen. Ezt törvénybe is iktatnák, amit azzal indokol, hogy elébe kell menni a potenciális a választási csalásoknak. A választási szabályok módosításának bírálói azonban már temetik a demokráciát az Egyesült Királyságban.

Mindeddig elegendő volt a szavazóhelyiségeken csupán a nevet és a lakcímet megadni, és már ikszelhetett is a választópolgár. A változtatás kezdeményezői szerint ez az eljárás viszont lehetőséget nyújt a szavazatlopásra.

Polgárjogi szervezetek azonban azon az állásponton vannak, hogy

a tervezett módosítás diszkriminálná az etnikai kisebbségek és a munkásosztály tagjait, akik gyakran nem bírnak fényképes igazolvánnyal.

A The Guardian, amely külön véleménycikkben is bírálta a tervezett választási reformot, kiemelte, az új szabály a potenciális szavazók negyedét is eltántoríthatja attól, hogy egyáltalán megjelenjen az urnáknál, például a fiatalokat, akiknek nincs se útlevelük, se jogosítványuk. Igaz, a tervek szerint a helyi önkormányzatoknál ingyenes szavazói igazolványt lehetne igényelni a választásokat megelőzően, kieszközölve ezt a problémát. De a kritikusokat ez sem győzi meg.

A The Guardian véleménycikkének írója szerint a „drága és felesleges" lépés több millió választópolgárt zárna ki a választásokból, a választási csalás indoka pedig, nos, nem eléggé megindokolt.

Ha valós probléma lenne a választási csalás, akkor arról már tudnának a britek, hiszen a választás napján százával szembesülnének azzal, hogy már valaki leadta a nevükben a szavazatukat. Példának okán a 2019-ben vizsgált 595 választási csalásgyanús esetből csak 33-ról igazolódott be, hogy szavazatlopás történt.

Ez viszont az abban az évben leadott 58 millió voks töredéke, 0,000057 százaléka.

A cikkíró szerint annak a kritikának is bőven van alapja, hogy sok legitim szavazónak nincs személyazonosító igazolványa.

Az Egyesült Királyságban 11 millió embernek nincs fényképes igazolványa, mert nem kötelező, hogy legyen, ráadásul nincs se olyan, hogy ingyenesen, se olyan, hogy olcsón kiállított személyazonosító okirat.

Ergo, amikor a brit kormány más országokkal példálózik, azt felejti el megjegyezni, hogy ott alapvetően kötelező a személyi, és kiállításuk díját az állam állja. A The Guardian éppen ezért úgy látja, hogy a legszegényebb, már így is marginalizált csoportokat érintené a leghátrányosabban az új szabály, kirekesztve őket a brit demokráciából.

A választási reformterv még egyes konzervatívok ellenszenvét is kiváltotta, David Davis volt Brexit-ügyi miniszter szerint mindez egy „illiberális megoldás egy nemlétező problémára".