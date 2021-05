Üzemanyaghiányt és drágulást okozott a kibertámadás

Helyi idő szerint kedd este 9 órakor az észak-karolinai benzinkutak 12,3%-ánál és Virginiában 8,6 százalékánál nem volt benzin – derült ki a GasBuddy adataiból.

Az üzemanyagárakat és a keresletet nyomon követő alkalmazás szerint, amely a felhasználói jelentések alapján vészhelyzet idején megosztja az információkat a kormánnyal, a georgiai kutak 8,0, a floridai kutak 3,0 és a dél-karolinai kutak 5,9 százaléka ideiglenes lehúzta a redőnyt.

GASOLINE OUTAGES as of 8pm CT... percent of all stations in state without gasoline:

GA 8.0%

AL 0.8%

TN 0.5%

SC 5.9%

NC 12.3%

FL 3.0%

VA 8.6% — Patrick De Haan * * (@GasBuddyGuy) May 12, 2021

A „pánikvásárlás kiapasztja a térség töltőállomásait” – mondta a GasBuddy elemzési vezetője a CNN-nek.

Az „ésszerűtlen viselkedés következtében hetekig” elhúzódhatnak az ellátási gondok – figyelmeztetett Patrick De Haan.

Ne halmozzon fel senki tartalékokat

„Mint ahogy a világjárvány kezdetén nem volt okunk a vécépapír felhalmozására, most a benzin felhalmozására sincs okunk” – üzente az energetikai miniszter. Jennifer Granholm arra számít, hogy a Colonial Pipeline legkésőbb a hét végéig ismét üzemképes lesz.

Eközben a benzin iránti kereslet az ötödével ugrott meg alig egy hét alatt.

Jóval nagyobb azonban a keresletnövekedést a Colonial Pipeline által kiszolgált térségben. Georgiában, Floridában, Dél- és Észak-Karolinában, valamint Virginiában a kereslet összesen 40,1 százalékkal nőtt – tette közzé a GasBuddy.

Megijedtem, hogy nem tudok elmenni dolgozni vagy iskolába vinni a lányaimat

– nyilatkozta Linderly Bedoya.

A floridai nő otthona környékén sehol sem talált üzemanyagot. Amikor nagy nehezen talált végre egyet, egy órát kellett sorban állnia, hogy végül a drágább, prémiummal tankolhasson.

I was lucky to get some gas today, had to wait an hour in line #GasShortage * pic.twitter.com/AYWBq9fGkq — Lin (@LinderlyB) May 11, 2021

Hat éves rekord közelében az üzemanyagárak

Az amerikai autósok szövetsége, az AAA szerint az országos átlagárár a kutakon kedden 2,985 dollárra emelkedett, ami az eltelt hat évben csaknem a legmagasabb szint.

Virginia kormányzója szükségállapotot hirdetett ki. Ralph Northam azt mondta, hogy bár a virginiai benzintartalékok „elegendőek az azonnali ellátási gondok kezelésére”, elismerte, hogy a vezeték hosszabb ideig tartó lezárása „ellátási zavarokhoz vezet”.

I just declared a state of emergency to help the Commonwealth prepare for and respond to any potential fuel supply shortages as a result of the Colonial Pipeline cyberattack.



Learn more:https://t.co/1jXRCWKWzO — Governor Ralph Northam (@GovernorVA) May 11, 2021

A georgiai kormányzó felfüggesztette a „benzinadót”, hogy az autósok ne sújtsák annyira a megemelkedett árak. Brian Kemp rendeletében megtiltotta az áremelést is.

Szükségállapotot hirdettek Észak-Karolinában és Floridában is.

Kay Ivey alabamai kormányzó arra szólította fel a lakosságot, hogy ne essenek pánikba, és „csak szükség esetén tankoljanak”.

A hét végére rendeződik a szállítás

A keleti partvidék közel felét gázolajjal és a benzinnel ellátó Colonial Pipeline reményei szerint a vezeték a hét végére lényegében újra működőképes lesz.

A cég csaknem 9000 kilométeres vezetékhálózatán benzint, gázolajat, repülőgép-üzemanyagot és egyéb finomított kőolajszármazékokat szállít naponta mintegy 2,5 millió hordó mennyiségben, és összeköti a Mexikó-öböl partján fekvő finomítókat a déli és a keleti parti államokkal.

Hétfőn azonban zsarolóvírusos kibertámadás érte, ami miatt egész üzemanyagvezeték-hálózatának lezárására kényszerült.

A támadás mögött a DarkSide nevű kiberbűnözői csoportot sejtik, amely rendszeresen követ el kibertámadásokat nyugati országokban. Az ilyen típusú vírusok zárolják és titkosítják az áldozat számítógépes rendszerét, a feloldásért pedig váltságdíjat követelnek.

A DarkSide rendre elkerüli a volt szovjet köztársaságokat, így a gyanú szerint a keleti blokkban tevékenykednek a profi kiberbűnözők.

(Borítókép: Tankolásra váró járművek a dél-karolinai Sumter városában 2021. május 11-én. Fotó: Micah Green / Bloomberg / Getty Images)